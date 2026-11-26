La jueza de Impugnación rechazó el planteo de la defensa y mantuvo la detención en el Penal de Chimbas. La Fiscalía amplió la pesquisa por presuntas estafas inmobiliarias.

La causa por presuntas estafas vinculadas a la venta de lotes en San Juan sumó nuevos movimientos judiciales. El expediente ya reúne alrededor de 500 denuncias y la Justicia rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa de Héctor Storniolo, que seguirá detenido en el Servicio Penitenciario Provincial. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal amplió la Investigación Penal Preparatoria por otros 12 hechos vinculados a los emprendimientos Alto Valle y Alteza.

La definición sobre la situación procesal de Storniolo se conoció este martes, luego de que su defensa impugnara la prisión preventiva que cumple en el Penal de Chimbas. El fiscal Eduardo Gallastegui se opuso al planteo y la jueza de Impugnación Silvina Rosso de Balanza resolvió ratificar la medida. Con esa decisión, el empresario continuará como el único de los involucrados privado de su libertad en la causa.

Antecedentes procesales La situación de Storniolo ya había atravesado distintas etapas durante la investigación. Estuvo detenido durante 2024, luego pasó al régimen de arresto domiciliario y recuperó la libertad en noviembre de 2025. Sin embargo, volvió a quedar preso en mayo de este año, después de que la Fiscalía detectara una presunta maniobra para obtener la homologación de una salida alternativa mediante documentación apócrifa. Esa medida fue ordenada por el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi.

Según la investigación, Storniolo había presentado supuestos informes técnicos atribuidos al arquitecto Pablo Navarro, en el marco de un compromiso para finalizar determinadas obras en un plazo de 90 días. Cuando fue citado, el profesional desconoció la autoría de esos documentos. A partir de ese episodio, la Fiscalía sostuvo que existían riesgos procesales suficientes para mantener la prisión preventiva, criterio que ahora fue convalidado por la jueza de Impugnación.

Nuevas imputaciones La ampliación de la Investigación Penal Preparatoria incorporó 12 hechos más y alcanzó también a los otros diez integrantes de la estructura investigada, entre ellos Patricia Nacif, pareja de Storniolo. Los nuevos casos están vinculados a presuntas maniobras irregulares en los emprendimientos inmobiliarios Alto Valle y Alteza. Con esta ampliación, el expediente llegó a las 500 denuncias, en una investigación que sigue sobre distintos loteos y operaciones cuestionadas.

Mientras la causa avanza, las situaciones procesales muestran escenarios distintos. Storniolo seguirá detenido en el Penal de Chimbas; los demás coimputados continúan el proceso en libertad. Entre ellos se encuentra Juan Mauricio Gallerano, imputado por los loteos Vistas I, Vistas II y Acacias, cuya situación se encamina a una eventual salida por reparación integral del daño. Ese acuerdo sufrió una pausa por el trámite sucesorio iniciado tras el fallecimiento de su padre, aunque ya habría cumplido cerca del 98% de lo pactado y aún estaría dentro de los plazos legales para completarlo.