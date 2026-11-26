Dos vecinos alertaron a la Policía y permitieron interceptar a un hombre de 31 años en Rivadavia. Secuestraron un auto, un televisor y una barreta.

Un robo en una vivienda de Rivadavia quedó frustrado alrededor de las 20:45, cuando un aviso vecinal permitió a la Policía interceptar a un sospechoso a pocos metros del domicilio asaltado. El hecho ocurrió en una casa de calle 9 de Julio 2438, en jurisdicción de la Comisaría 28ta, y derivó en el secuestro de un automóvil, un televisor y una barreta.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el agente Matías Albarracín, del Comando Urbano y afectado al servicio en la Parroquia Medalla Milagrosa, fue advertido por un transeúnte sobre personas que intentaban ingresar a una vivienda con presuntas intenciones de robo. Con esa información, el efectivo se dirigió hacia el pasaje Esteban Echeverría y logró interceptar a un hombre cuando intentaba huir.

La Policía informó que el sospechoso se desplazaba en un Volkswagen Gol 1.6 de cinco puertas, dominio GKK 266, y llevaba un televisor LG negro de 43 pulgadas. Minutos después, otro vecino indicó que había visto a varios hombres ingresar a la propiedad de calle 9 de Julio 2438. Al llegar al lugar, la damnificada comprobó que la puerta de ingreso había sido violentada y advirtió el faltante de un televisor y otros efectos de valor.

Secuestros y reconocimiento

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el televisor, el automóvil y una barreta de aproximadamente un metro de largo. La mujer reconoció de inmediato el aparato electrónico como de su propiedad, de acuerdo con la información policial. El aprehendido fue identificado por la fuerza como Jairo Salinas Naranjo, de 31 años, domiciliado en el Lote Hogar 38, en Chimbas.

Intervención judicial

Tras las consultas de rigor con el sistema acusatorio, intervino el ayudante fiscal José Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia en una causa caratulada como robo por efracción. Ese trámite se aplica cuando la persona es sorprendida o detenida poco después del hecho y permite una respuesta judicial acelerada. La investigación continuará bajo esa vía procesal, mientras se evalúan las circunstancias del ingreso a la vivienda y la participación de otras personas mencionadas por los vecinos.