La audiencia se realiza este jueves en Tribunales por el crimen ocurrido en La Bebida. La Fiscalía expondrá la imputación y pedirá medidas en la causa.

En Tribunales se desarrolla durante la mañana de este jueves la audiencia de formalización y control de detención de los tres imputados por la muerte de Sebastián Gil, ocurrida en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, luego de los festejos por el triunfo de Boca Juniors.

La instancia judicial permite avanzar en la formalización de la investigación penal y en el análisis de la situación procesal de los tres detenidos. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal expondrá las circunstancias del hecho que se encuentran bajo investigación. También detallará la calificación legal atribuida a los acusados y solicitará las medidas que considere pertinentes dentro de la causa.

Marco procesal La audiencia de formalización y control de detención es el paso en el que la Fiscalía comunica formalmente la imputación y pide que se examine la legalidad de las detenciones. En este caso, ese procedimiento se aplica sobre los tres sospechados por la muerte de Gil. La decisión judicial que surja de esta etapa ordenará el curso inmediato de la investigación.

El caso generó conmoción por las circunstancias en las que se produjo la muerte de Gil, en un contexto de celebraciones futbolísticas que terminó con un desenlace fatal. Sin embargo, el contenido de la audiencia está centrado en la exposición de los hechos investigados y en la definición de la situación procesal de los imputados. Hasta que la Justicia se expida, la causa sigue en etapa de formalización.

La audiencia se encuentra en pleno desarrollo y se espera que, una vez finalizada, se conozcan las resoluciones adoptadas por la Justicia respecto de los imputados. Ese pronunciamiento será el dato a seguir para saber si se mantienen las detenciones y qué medidas quedarán vigentes en la investigación.