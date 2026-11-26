Claudio Omar Palacios fue sentenciado por intentar asaltar a un comerciante en Rawson con un revólver. La UFI Flagrancia dispuso prisión efectiva y traslado al Penal de Chimbas.

La Justicia condenó este miércoles a Claudio Omar Palacios, de 53 años, a 3 años y 4 meses de prisión efectiva por el delito de robo agravado por ser cometido con arma de fuego, en grado de tentativa. La resolución dispuso su traslado directo al Penal de Chimbas, tras un hecho ocurrido el sábado pasado en el barrio La Estación, en Rawson.

Según fuentes del caso, Palacios —nacido en Buenos Aires, con residencia en San Luis y estadía en Villa San Damián, Rawson— había pactado la compra de productos descartables para presentarse como cliente en un domicilio de la zona. El encuentro estaba previsto para concretar la entrega y el pago al retirarlos, en una maniobra que terminó derivando en una tentativa de asalto.

Cuando el dueño de casa abrió la puerta reja e ingresó al hall de la vivienda, Palacios sacó un revólver calibre 38, de color gris, y le exigió el dinero. La víctima cerró la reja, pidió auxilio a los gritos y se trabó en un forcejeo con el agresor. Ese llamado permitió que dos vecinos, padre e hijo, intervinieran de inmediato.

Intervención y detención

Los vecinos lograron arrebatarle el arma y reducirlo hasta la llegada de la Policía, que concretó la detención y el secuestro del revólver. Luego, el procedimiento se trasladó a la sede de la Unidad Motorizada II, en un contexto de tensión en la zona, porque algunas personas arrojaron elementos contundentes contra los uniformados. En esa instancia intervinieron el fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Verón, ambos de la UFI Flagrancia.

De acuerdo con fuentes judiciales, Palacios ya registraba condenas previas por delitos contra la propiedad y por una causa de drogas. Ese antecedente fue parte del cuadro informado en la audiencia, aunque la sentencia dictada este miércoles se concentró en el episodio ocurrido en Rawson. La calificación legal aplicada fue robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, figura que contempla una pena más severa que un robo simple.

La decisión judicial dejó firme una condena de cumplimiento efectivo y el inmediato alojamiento en el penal provincial. El caso queda cerrado en esta etapa con esa sentencia, mientras el traslado a Chimbas marca el paso siguiente dispuesto por el sistema judicial.