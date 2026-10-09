Gabriel Quinteros dijo que no recibió novedades sobre la causa y reclamó que se esclarezcan las circunstancias del hecho. También señaló que habría más personas presentes, entre adultos y menores.

A casi un mes de la muerte de Gonzalo Quinteros, su familia sigue sin novedades concretas sobre el avance de la investigación. Gabriel Quinteros, padre del joven fallecido, manifestó preocupación por la falta de información y pidió que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

“Nosotros queremos justicia, que se sepa la verdad. No tenemos sed de venganza”, expresó Gabriel Quinteros. Con esa frase, la familia buscó dejar asentado que su reclamo apunta a conocer qué ocurrió y a que se determinen las responsabilidades que correspondan.

Más personas presentes

En su testimonio, Gabriel Quinteros sostuvo que habría más personas presentes al momento del hecho de las que se mencionaron inicialmente. Según indicó, entre ellas habría adultos y menores de edad que podrían haber presenciado lo sucedido. Esa afirmación forma parte del reclamo familiar y no implica, por sí sola, una atribución penal.

Frente a ese planteo, la familia cuestionó que todavía no cuente con información precisa sobre una eventual incorporación de esas personas a la investigación ni sobre las medidas judiciales adoptadas hasta el momento. El planteo se centra en que la causa se amplíe para determinar quiénes estuvieron presentes y qué participación pudo tener cada uno.

Estado de la causa

Por ahora, los señalamientos corresponden al testimonio de la familia y no significan que se hayan establecido responsabilidades penales. En ese marco, el pedido de los allegados de Gonzalo Quinteros es que la investigación avance con la revisión de todas las personas que pudieron haber estado en el lugar.

Mientras aguardan novedades, los familiares insisten en su reclamo de justicia y esperan que el desarrollo de la causa permita conocer la verdad sobre la muerte del joven. El próximo dato relevante será si la investigación incorpora nuevos testimonios o medidas respecto de quienes, según la familia, estuvieron presentes en el hecho.