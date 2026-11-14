Los abogados del músico reclamaron su inocencia en el debate por la muerte de Cristian Díaz. La querella pidió 11 años y 2 meses y la Fiscalía, 18 años y 6 meses.

La defensa de Cristian “Pity” Álvarez pidió este viernes su absolución en el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano. El planteo fue formulado ante el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. El caso mantiene en discusión la responsabilidad penal del músico y la calificación jurídica aplicable.

Pedido principal y subsidiario Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron, de manera principal, que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sea declarado inocente. De forma subsidiaria, pidieron que se lo condene por homicidio agravado por exceso en legítima defensa, una figura que supone que hubo una reacción defensiva pero que habría superado los límites permitidos por la ley. Según fuentes del caso citadas por la Agencia Noticias Argentinas, también reclamaron la nulidad del debate por supuestos “vicios procesales”.

Ausencia en el debate Álvarez no concurrió a la audiencia y tampoco participó por videoconferencia desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, provincia de Buenos Aires. Los letrados sostuvieron que, en caso de prosperar la calificación subsidiaria, el tiempo ya cumplido por el músico alcanzaría para tener por ejecutada la pena. Además, plantearon que el cumplimiento se disponga bajo arresto domiciliario y con salidas laborales, según la información difundida sobre su presentación.

Las penas reclamadas En la misma instancia, el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante legal de la familia de la víctima, pidió una condena de 11 años y 2 meses de prisión. Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes reclamó 18 años y 6 meses de cárcel por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La diferencia entre los planteos muestra que el tribunal deberá resolver no solo la autoría, sino también la calificación legal y la pena aplicable.

El expediente quedó en etapa de definición judicial con pedidos contrapuestos de absolución, nulidad y condena. La resolución del Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 será la que determine si corresponde aceptar la tesis de la defensa, la acusación de la querella o el criterio sostenido por la Fiscalía. Hasta entonces, siguen vigentes los planteos sobre la calificación del hecho, el cómputo de la pena y la situación procesal del imputado.