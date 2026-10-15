A tres años de la muerte de Lucía Rubiño , el expediente sigue sin definición en la Corte de Justicia de San Juan . La familia mantiene el reclamo mientras se discuten sobreseimientos y calificaciones penales.

A tres años de la muerte de Lucía Rubiño, la causa judicial sigue sin una definición de fondo y ahora quedó bajo análisis de la Corte de Justicia de San Juan. El expediente mantiene en discusión decisiones adoptadas en instancias anteriores y, por eso, todavía no hay un cierre procesal sobre las responsabilidades penales vinculadas al hecho ocurrido el 15 de octubre de 2023.

La adolescente murió tras ser atropellada durante la madrugada de ese día, un episodio que derivó en presentaciones de la querella y de la fiscalía ante el máximo tribunal provincial. Esos recursos buscan revisar resoluciones que ya habían sido adoptadas en etapas previas del proceso. La cuestión central es si corresponde mantenerlas o modificarlas según los argumentos que quedaron sometidos a la Corte.

Situación de los imputados

Uno de los puntos pendientes es la situación de Juan Pablo Echegaray, quien fue sobreseído por el delito de homicidio culposo, decisión que luego fue confirmada en una instancia posterior. La querella, que representa a la familia de Lucía, recurrió esa resolución y pidió que el máximo tribunal revise los fundamentos que llevaron a desvincularlo de esa acusación. En términos procesales, el sobreseimiento cierra la persecución penal respecto de esa imputación, salvo que una revisión superior disponga lo contrario.

El otro eje del expediente está vinculado con N.M., el joven que conducía el vehículo que atropelló a Lucía. En el proceso recibió una declaración de culpabilidad por homicidio culposo, con una pena de dos años y cuatro años de inhabilitación para conducir vehículos con motor. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa calificación legal y pidió que se analice si el caso puede encuadrarse como homicidio simple con dolo eventual, figura que supone que el autor se representó la posibilidad de causar una muerte y aun así continuó con su conducta.

Definición pendiente

La resolución que adopte la Corte será determinante para el rumbo judicial del caso, porque puede ratificar las decisiones previas o introducir cambios en la situación procesal de los involucrados. Mientras tanto, el expediente sigue abierto y la discusión se concentra en la valoración jurídica de los hechos y en el alcance de las responsabilidades penales. En paralelo, la familia de Lucía Rubiño continúa con el reclamo de justicia que sostuvo durante estos tres años.

En ese período, el nombre de Lucía también estuvo presente en movilizaciones y reclamos públicos. Esas manifestaciones acompañaron el pedido de revisión de las decisiones judiciales y el esclarecimiento de las responsabilidades derivadas de la tragedia. La próxima variable relevante es la decisión que tome la Corte de Justicia de San Juan sobre los recursos presentados.