La Justicia de San Juan incorporará material audiovisual y nuevas declaraciones para reconstruir la pelea en Pocito. La semana incluirá una reunión con la defensa y la revisión de pruebas.

La investigación por la muerte de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años que falleció tras una pelea luego de una fiesta por el Día del Estudiante en Pocito, tendrá nuevas medidas durante la próxima semana. La Justicia busca avanzar en la reconstrucción del enfrentamiento y determinar qué ocurrió en los momentos previos a la agresión que terminó con la vida del joven.

Prueba audiovisual El martes está previsto que ingrese al expediente una compilación de videos realizada por la Policía de San Juan, junto con una pericia informática destinada a ordenar y reunir las distintas imágenes incorporadas a la causa. Ese material será exhibido a las partes el miércoles y podría aportar elementos para establecer cómo comenzó y se desarrolló la pelea, quiénes estuvieron involucrados y en qué circunstancias Uriel sufrió la herida que posteriormente provocó su muerte. Durante el mismo episodio, su hermano mellizo también resultó lesionado.

Agenda judicial La agenda comenzará el lunes, cuando la jueza María Julia Camus mantenga un encuentro con la defensa de la familia de Uriel. Luego continuará con la incorporación y revisión de las pruebas audiovisuales, en un tramo que la investigación considera central para ordenar la secuencia de hechos. La secuencia de medidas apunta a confrontar el contenido de los videos con las declaraciones ya incorporadas al expediente.

Testimonios pendientes Para el viernes están previstas tres declaraciones testimoniales. La cantidad de personas que serán escuchadas podría ampliarse si la defensa de la familia solicita la incorporación de nuevos testigos. En paralelo, uno de los adolescentes imputados amplió esta semana su declaración y sostuvo que no participó ni de la agresión contra el hermano de Uriel ni del homicidio.

Con estas nuevas actuaciones, la Justicia intentará reunir más elementos que permitan esclarecer qué sucedió durante la pelea y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados. La evolución del expediente dependerá de la revisión del material audiovisual, de las testimoniales previstas y de eventuales pedidos de la defensa en los próximos días.