La Justicia de Mendoza confirmó la falta de mérito para un suboficial y ordenó producir pruebas para esclarecer la denuncia de una soldado del RIM 22.

La Cámara de Apelaciones de Mendoza confirmó la falta de mérito dictada en agosto contra un suboficial del RIM 22 y ordenó avanzar con medidas de prueba para esclarecer la denuncia presentada por una soldado voluntaria de San Juan. La resolución mantiene abierta la causa y descarta, por ahora, tanto el procesamiento como el sobreseimiento del imputado.

La denuncia

Según el relato incorporado al expediente, la soldado voluntaria denunció que a principios de 2022 un superior la agarró del brazo e intentó besarla dentro de la unidad. La presentación se hizo primero en el ámbito del Ejército y luego ante la Justicia, que encuadró el caso como un presunto delito contra la integridad sexual por la relación de autoridad entre ambas personas. En la causa se reservó la identidad de la denunciante y del acusado para resguardar a la víctima.

Intervención fiscal y judicial

El Ministerio Público Fiscal Federal pidió que el imputado fuera procesado, pero el planteo fue rechazado en primera instancia y luego ante la Cámara. Los camaristas José Ignacio Pérez Curci, Manuel Pizarro y Gustavo Castaniera de Dios señalaron que existen dudas sobre la comisión del delito y que debe profundizarse la investigación. En ese sentido, sostuvieron que la falta de mérito “tiene un carácter no conclusivo” y que la causa “queda abierta a la espera de la incorporación de nuevos elementos”.

Medidas de resguardo

Tras la denuncia, el Ejército Argentino trasladó al presunto atacante a Mendoza y dispuso una prohibición de acercamiento para la denunciante. Con el tiempo, el acusado pidió volver a San Juan y la mujer no se opuso, aunque reclamó garantías para evitar contacto en la sede del regimiento. El RIM 22 informó que esa previsión “resulta materialmente imposible”, según consta en el expediente citado por 0264Noticias.

Próximos pasos

La Cámara sostuvo que “no hay elementos de cargo suficientes” para afirmar en esta etapa que la maniobra denunciada haya ocurrido, pero también que no existe certeza para dictar el sobreseimiento. Por eso, ordenó producir las pruebas conducentes a esclarecer los hechos investigados y pidió imprimirle celeridad al trámite, en línea con la garantía de plazo razonable y con la normativa procesal aplicable. El expediente seguirá en instrucción mientras se incorporan esas medidas.

Perspectiva de género

En su resolución, los jueces también remarcaron que la decisión busca respetar el debido proceso y la protección de las mujeres prevista en las actuaciones con perspectiva de género y en tratados internacionales suscriptos por Argentina, entre ellos la Convención de Belém do Pará. Ese marco fue citado para sostener que la investigación debe avanzar sin cerrar prematuramente la discusión judicial sobre los hechos denunciados.