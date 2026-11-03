Un joven de 21 años fue detenido tras ingresar por una ventana a una vivienda de Barrio San Felipe I. El dueño lo redujo en la vereda hasta la llegada de la Policía.

Un joven de 21 años fue detenido este lunes por la noche en Chimbas luego de ingresar a una vivienda con fines de robo y ser reducido por el propietario en la vereda, según informó la Policía a Telesol Diario. El caso quedó en trámite bajo la órbita de Flagrancia, con imputación por tentativa de robo.

El episodio ocurrió pasadas las 23:55 en una casa ubicada sobre calle Santa Cruz, en el Barrio San Felipe I. De acuerdo con la versión policial, el sospechoso llegó hasta el fondo de la propiedad y violentó una ventana de un metro por 70 centímetros. Tras romper la tela mosquitera, logró ingresar al interior de la finca.

Dentro de la vivienda se encontró de frente con un inquilino, lo que frustró el supuesto intento de saqueo. Al advertir que había sido descubierto, emprendió la fuga hacia el exterior. El dueño de casa, de 49 años, salió tras él, le cortó el paso en la vereda y lo retuvo a golpes con ayuda de vecinos, siempre según el relato policial.

Intervención policial Minutos después del llamado al 911, llegaron efectivos de la Comisaría 26ta y de las Unidades Operativas Chimbas Este y Mogote I. Los agentes aseguraron al aprehendido y lo trasladaron en patrullero para su resguardo. La actuación quedó a cargo del ayudante fiscal David Peña, de la UFI Flagrancia.

El detenido fue identificado como Alejandro Axel Giménez, de 21 años, con domicilio en calle Colón, en la Villa San Patricio, en Chimbas. Quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 26ta bajo el Legajo N° 60/26, caratulado como tentativa de robo. La continuidad del caso dependerá de las medidas que disponga la fiscalía en el marco del procedimiento de Flagrancia.