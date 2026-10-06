La joven de 16 años fue imputada por homicidio y se abstuvo de responder ante la Justicia. La causa sigue en Chimbas mientras avanzan pericias y medidas de prueba.

La investigación por la muerte de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años, avanzó en Chimbas con la imputación por homicidio de una adolescente de 16 años señalada como principal sospechosa. La joven, que era novia de la víctima, se abstuvo de declarar al ser indagada por la Justicia Penal de Niñez y Adolescencia.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Jorge Toro, quien deberá ordenar las medidas necesarias para reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos en una vivienda de Villa 1° de Mayo. En esta etapa, la pesquisa busca precisar qué ocurrió dentro del inmueble, qué intervención tuvo cada persona presente y en qué circunstancias se produjo el disparo que terminó con la vida del joven.

Sin declaración La adolescente fue imputada por el delito de homicidio, pero al momento de prestar declaración ejerció su derecho a guardar silencio. Esa decisión implica que, por ahora, no incorporó una versión propia sobre el episodio ante el tribunal interviniente. La causa continúa en una instancia inicial y la definición de responsabilidades dependerá de las pruebas reunidas por la fiscalía y el juzgado.

Pericias en curso Mientras la joven permanece alojada en un centro de abordaje para adolescentes, la Justicia sigue con la incorporación de elementos probatorios y la realización de pericias. El objetivo es reconstruir la escena, establecer cómo se produjo el disparo en el rostro de Quinteros Olmos y determinar el grado de participación que pudo haber tenido la imputada. Por tratarse de una menor de edad, interviene el fuero especializado, que deberá resolver las medidas procesales correspondientes a medida que avance la investigación.

En el expediente, el dato central por ahora es que la principal sospechosa fue imputada por homicidio y decidió no declarar. La evolución de la causa dependerá de las pericias y demás medidas de prueba que aún deben incorporarse para esclarecer lo ocurrido en la vivienda de Villa 1° de Mayo.