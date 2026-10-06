El fiscal Sebastián López dijo que el cuerpo no presentaba lesiones externas compatibles con un homicidio. La autopsia y la identificación serán claves para definir qué ocurrió.

La investigación por el joven hallado muerto este martes en Concepción tomó una nueva línea tras las primeras observaciones sobre el cuerpo. Desde la UFI Delitos Especiales indicaron que, en principio, no aparecen elementos que permitan sostener que se trató de un homicidio. La definición de la causa de muerte quedó ahora supeditada al resultado de la autopsia.

El cadáver fue encontrado durante la mañana sobre la vereda oeste de calle Rioja, entre Dorrego y Correa. Un transeúnte advirtió la presencia del cuerpo y dio aviso a las autoridades. En el lugar intervino la doctora Verónica Segovia, del 107, quien constató el fallecimiento.

Segovia detectó una lesión en la zona de la ceja izquierda, un dato que en las primeras horas abrió interrogantes sobre lo ocurrido. Sin embargo, los investigadores evalúan que esa marca podría corresponder a una caída. El fiscal Sebastián López explicó a TELESOL que el cuerpo “no tenía signos externos de violencia” y agregó que todavía no puede establecerse la causa del fallecimiento.

Autopsia pendiente

“No descartamos nada y esperamos el resultado de la autopsia”, señaló el funcionario judicial. Con ese examen, la Justicia busca determinar si hubo una muerte natural, accidental o si existió otra circunstancia que todavía no fue acreditada. Por el momento, las versiones iniciales sobre un posible asalto o una eventual sobredosis no fueron confirmadas.

Identidad sin confirmar

Otro dato relevante es que la edad de la víctima también quedó bajo revisión. Aunque al comienzo se estimaba que podía tener alrededor de 25 años, López indicó que existe la posibilidad de que se trate de un menor de edad. El joven no fue identificado oficialmente por la Policía ni por la Justicia, y en la zona no lograron reconocerlo. El fiscal indicó además que una persona se presentó en la Comisaría 2ª y dijo ser familiar del fallecido.

Mientras continúa la búsqueda de cámaras de seguridad en los alrededores, la causa espera dos definiciones centrales: la autopsia y la identificación formal. En el punto exacto del hallazgo no habría dispositivos de vigilancia, por lo que los investigadores procuran reconstruir los últimos movimientos del joven a partir de registros en calles cercanas.