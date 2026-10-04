Leonel Alexander Rojas Vilches, de 18 años, recibió el impacto de un perdigón de un arma artesanal mientras estaba dentro de su vivienda, según relató su familia, y perdió además la yema de un dedo. Permanece internado y estable en el Hospital Rawson.

Un disparo impacto en el pecho de un vecino

Un joven de 18 años resultó herido de un disparo durante un conflicto vecinal ocurrido este sábado al mediodía en el barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, departamento Rivadavia. Se trata de Leonel Alexander Rojas Vilches, quien, según relató su familia, se encontraba dentro de su vivienda cuando recibió el impacto de un perdigón.

De acuerdo con la versión brindada por los familiares, el episodio se registró cerca de las 13 horas y se habría originado a partir de un enfrentamiento entre distintos grupos de vecinos de la zona. En ese contexto, según el mismo relato, habría sido utilizada un arma de fabricación casera, conocida como "tumbera".

Siempre según la versión de la familia, Rojas no habría participado de la disputa entre vecinos y se encontraba dentro de su casa en el momento en que uno de los disparos lo alcanzó. El joven sufrió una herida en el pecho, del lado derecho, y otra lesión en uno de sus dedos.

Internado en el Rawson

Como consecuencia de las heridas, Rojas fue trasladado al Hospital Rawson, donde permanece internado. Según informaron sus allegados, el joven se encuentra estable.

La lesión en una de sus manos tuvo consecuencias de consideración: de acuerdo con lo señalado por la familia, Rojas perdió la yema de un dedo a raíz del impacto recibido.

Pedidos de oración

En las últimas horas, familiares y allegados difundieron en redes sociales pedidos de cadenas de oración por la recuperación del joven. En una de las publicaciones compartidas, una familiar afirmó que Leonel había recibido un disparo en el pecho y pidió acompañamiento en oración.

Imágenes de los incidentes

Tras el episodio también comenzaron a circular en redes sociales videos e imágenes que mostrarían incidentes ocurridos en la zona. En las grabaciones se observan momentos de tensión entre varias personas, aunque el material por sí solo no permite establecer con precisión el origen de la pelea ni determinar quiénes participaron.