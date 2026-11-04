Uno de los principales sospechosos del ataque a la Policía.

El hincha de San Martín de San Juan identificado como Agustín Nicolás Agüero irá a juicio el 12 de noviembre, en una causa vinculada con los incidentes registrados en la previa del partido frente a Gimnasia de Jujuy. La acusación lo ubica como presunto autor de agresiones contra efectivos policiales y caballos de la División Montada durante el operativo de seguridad desplegado en el estadio Hilario Sánchez. La instancia de debate definirá su responsabilidad penal en un expediente que quedó sin acuerdo entre las partes.

El legajo está caratulado como C/ Agüero Agustín Nicolás y tiene a Cristian Gerarduzzi como fiscal. La causa contempla tres figuras penales: atentado y resistencia a la autoridad, maltrato animal y daño agravado. Según el resultado informado en el procedimiento judicial, al no haber consenso procesal el expediente fue elevado a juicio, lo que habilita la discusión de la prueba ante el tribunal competente.

El hecho investigado ocurrió el sábado 31 de octubre, cerca de las 15, mientras se desarrollaba el operativo de seguridad por el encuentro deportivo. De acuerdo con la investigación, Agüero se encontraba ocasionando disturbios e ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otros integrantes de la hinchada verdinegra. Cuando los uniformados le ordenaron que depusiera su actitud, habría reaccionado de manera violenta y participado de una agresión contra personal de la fuerza montada.

Durante ese episodio se arrojaron piedras, escombros y botellas de vidrio que impactaron contra seis caballos de la Policía: Carolina, Leyenda, Testigo, Capricho, Alta Ira y Legendario. Las lesiones sufridas por los animales fueron constatadas por el veterinario de la fuerza, Pablo Benavidez. La imputación por maltrato animal se apoya en ese resultado, mientras que el daño agravado se vincula con las consecuencias materiales del ataque durante el operativo.

Lesiones y fuga Uno de los episodios más graves tuvo como víctima al sargento Arbo. Según consta en el legajo fiscal, Agüero habría arrojado una piedra de gran tamaño que impactó contra el efectivo y el caballo que montaba; otro proyectil golpeó el casco de protección del policía y lo rompió. Además, el uniformado sufrió heridas en el brazo, la muñeca y la mano derecha, por lo que necesitó asistencia médica. La situación derivó también en un enfrentamiento con otros simpatizantes que intentaron impedir la detención.

En medio del procedimiento, Agüero escapó por calle Mendoza hacia el sur, luego tomó por San Lorenzo hacia el este y continuó por Arnobio Sánchez hacia el norte. Allí perdió el equilibrio, cayó sobre la calzada y finalmente fue alcanzado por los efectivos. Debido a las lesiones sufridas en la caída, fue trasladado al Centro de Salud Báez Laspiur, donde recibió curaciones. Con la investigación encaminada a la instancia de debate, la audiencia del 12 de noviembre será el paso procesal que deberá establecer si los hechos atribuidos quedan acreditados en juicio.