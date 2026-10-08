Un hombre de 46 años denunció que fue amenazado al llegar a su casa en avenida Alem. La UFI Delitos contra la Propiedad investiga el hecho.

Un hombre de 46 años denunció que un asaltante armado intentó robarle cuando llegaba a su vivienda en Capital, durante la madrugada de este jueves. El episodio ocurrió en inmediaciones de avenida Alem, entre Cereceto y Juan Jufré, y terminó sin que se concretara el robo. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo con la información policial, el damnificado, identificado como Orlando Busterlo, indicó que un hombre dañó la puerta de ingreso de su domicilio y lo apuntó con un arma de fuego con intención de sustraerle sus pertenencias. La secuencia fue informada a la Policía en una zona correspondiente a la jurisdicción de la Comisaría 2°. El dato central del caso es que la amenaza no derivó en la consumación del delito.

Ante la situación, Busterlo comenzó a alertar a sus vecinos, según la reconstrucción inicial del hecho. Esa reacción habría llevado al agresor a desistir y escapar del lugar antes de completar el asalto. Por el momento, no trascendieron datos sobre la identidad del sospechoso ni sobre si hubo otros testigos directos del episodio.

Medidas judiciales La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, es decir, un intento de robo con una agravante vinculada al empleo de un arma. El ayudante fiscal de turno, Jorge Salinas, dispuso recibir la denuncia, hacer una inspección ocular y elaborar un croquis ilustrativo del lugar, entre otras medidas para avanzar en el esclarecimiento. Esas diligencias buscan establecer cómo se produjo el ingreso y si existen elementos para identificar al autor.

Con esas actuaciones, el expediente quedó en etapa de recolección de pruebas para determinar responsabilidades y precisar la mecánica del hecho. La evolución de la investigación dependerá de los resultados de la inspección en el domicilio y del resto de las medidas ordenadas por la fiscalía. Hasta ahora, la única versión incorporada al legajo es la declaración del denunciante y el parte inicial policial.