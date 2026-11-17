Un hombre murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull en una vivienda de Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento. La víctima fue identificada como Pablo Gustavo Rasgido y fue encontrada sin vida en la casa ubicada sobre la calle Darragueira al 2800. El caso quedó caratulado como averiguación de causal de muerte, una figura utilizada cuando todavía no está determinado el origen preciso del deceso.

Según el relato de su pareja, una mujer de 36 años y propietaria de la vivienda, Rasgido sufrió primero una convulsión y cayó al suelo. En ese momento, de acuerdo con su declaración, el animal comenzó a morderlo y le provocó heridas en el rostro y en otras partes del cuerpo. Esa versión forma parte de la investigación, pero la relación entre el episodio convulsivo, el ataque del perro y la muerte deberá ser establecida por las pericias.

El hecho ocurrió el viernes 13 de noviembre. De acuerdo con el parte oficial, efectivos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas llegaron al domicilio luego de un alerta por la presencia de una persona fallecida. Al ingresar, encontraron el cuerpo con lesiones en el rostro y manchas de sangre en distintos sectores de la vivienda. También se informó que una ambulancia fue enviada alrededor de las 00.57, tras un aviso por un hombre con una mordedura de perro en la zona del cuello.

Intervención judicial La mujer también fue asistida por personal sanitario. Presentaba una escoriación leve en uno de sus codos, estaba consciente, orientada y con signos vitales dentro de parámetros normales, por lo que no fue trasladada y permaneció en la vivienda. En paralelo, efectivos de la Comisaría de Los Polvorines preservaron la escena para facilitar las tareas periciales. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, que busca reconstruir cómo se desarrolló el episodio y cuáles fueron las circunstancias precisas del fallecimiento.

Antecedente en el mismo distrito El caso recordó otro episodio ocurrido en Malvinas Argentinas en mayo de 2025, cuando Matías Ezequiel Caffa, de 37 años, fue encontrado muerto en el patio de su vivienda de Pablo Nogués, junto a dos perros pitbull con manchas de sangre en los hocicos. En esa oportunidad, el hombre vivía solo en una propiedad ubicada sobre la calle Convento de San Carlos al 2200, y la Policía halló su cuerpo con graves lesiones en el rostro.

En aquel expediente, familiares de Caffa señalaron que padecía epilepsia y sufría episodios convulsivos. Ese antecedente volvió a plantear interrogantes sobre la secuencia previa al ataque de los animales y sobre el vínculo eventual entre una crisis de salud y el comportamiento de los perros. En el caso de Rasgido, la investigación judicial deberá determinar si el cuadro fue similar o si existieron otras circunstancias que expliquen la muerte. Por el momento, la variable central sigue siendo la reconstrucción técnica de los hechos y el resultado de las pericias.