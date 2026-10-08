La UFI Delitos Especiales abrió una causa tras una denuncia del intendente Sebastián Alberto Carbajal . Hubo un allanamiento en la Municipalidad y se secuestró documentación.

La UFI Delitos Especiales investiga en Calingasta una denuncia por una presunta irregularidad en el cobro de un tributo municipal a una contribuyente. La presentación fue formulada por el intendente del departamento, Sebastián Alberto Carbajal, y derivó en la apertura de una causa por la presunta comisión de un ilícito que involucraría a un empleado municipal.

Según lo denunciado, el trabajador habría aprovechado su condición y funciones dentro del municipio para pedir que la contribuyente transfiriera el pago del tributo a una cuenta bancaria de titularidad personal. Esa modalidad, siempre de acuerdo con la denuncia, habría reemplazado el depósito en las cuentas oficiales recaudadoras del Municipio o el ingreso del dinero por la caja municipal.

Medidas de prueba Durante los días 7 y 8 de octubre, el fiscal de caso, Dr. Iván Grassi, junto con los ayudantes fiscales Dr. Pablo Orellano y Dra. Victoria Martín, encabezó un allanamiento en dependencias de la Municipalidad de Calingasta. El procedimiento se realizó por orden del juez de Garantías interviniente y permitió secuestrar documentación oficial vinculada con los hechos bajo investigación.

En esas mismas jornadas también se tomaron entrevistas a personas que podrían aportar información relevante para reconstruir las circunstancias denunciadas. Esas diligencias forman parte de la etapa inicial de recolección de prueba, orientada a determinar cómo ocurrieron los hechos y si corresponde atribuir responsabilidades penales.

La investigación sigue en curso y, por el momento, no se informaron resoluciones judiciales sobre eventuales imputaciones. Las medidas dispuestas buscan reunir elementos para avanzar en el esclarecimiento del caso bajo las reglas del proceso penal vigente. El expediente queda ahora sujeto al resultado del análisis de la documentación secuestrada y de las declaraciones incorporadas a la causa.

} 0json