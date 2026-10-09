La investigación se inició tras una denuncia presentada el 29 de abril de 2026. Entre los elementos señalados hay tijeras, lápices, plasticolas, crayones, hojas y rodillos destinados a las actividades de la ENI N° 62. El Ministerio de Educación también abrió un expediente administrativo.

Una docente de la ENI N° 62 de Rivadavia se encuentra bajo investigación por la presunta sustracción de útiles escolares pertenecientes a la institución educativa, que luego habría intentado vender a través de WhatsApp y Marketplace.





De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, entre los materiales señalados se encuentran tijeras, lápices, plasticolas, crayones, hojas y rodillos, insumos que estaban destinados al desarrollo de las actividades escolares.





La investigación judicial comenzó a partir de una denuncia presentada el 29 de abril de 2026. En el marco del proceso, la docente fue imputada provisoriamente por el presunto delito de peculado, una figura penal vinculada a la sustracción o apropiación de bienes cuya administración, percepción o custodia corresponde a un funcionario público, según las circunstancias que se acrediten en la causa.





En paralelo, el Ministerio de Educación dispuso la apertura de un expediente administrativo para investigar lo sucedido y determinar las eventuales responsabilidades en el ámbito institucional.





Por su parte, la Fiscalía solicitó un plazo de ocho meses para avanzar con la investigación penal preparatoria. Además, requirió la aplicación de medidas destinadas a garantizar que la acusada permanezca sujeta al proceso judicial y que no interfiera en el desarrollo de las actuaciones.





La causa continuará con la recolección de pruebas y las medidas investigativas correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que pudieran surgir. La imputación es provisoria y la responsabilidad penal deberá establecerse en el marco del proceso judicial.