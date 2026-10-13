Un control policial en Capital terminó con la aprehensión de Alejandro Adrián Tejada, de 40 años, y con la retención de una moto de 110cc cuyo origen quedó bajo revisión. El procedimiento se realizó a las 9:50 del domingo en la esquina de Mitre y Pueyrredón, cuando efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia interceptaron al conductor. Según informaron fuentes policiales a Telesol Diario, el hombre circulaba en una moto negra y no llevaba documentación del rodado. El estado del tambor de arranque, además, estaba violentado y dañado.

Al ser consultado por la titularidad del vehículo, Tejada sostuvo que la moto pertenecía a su hermana. Sin embargo, la verificación en la base del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) mostró una discordancia con esa versión: el rodado figura registrado a nombre de otra persona, indicaron desde la fuerza. Esa diferencia entre lo dicho por el conductor y los datos oficiales fue uno de los elementos que motivó una intervención más amplia sobre la procedencia del vehículo. La falta total de papeles también fue consignada por los uniformados.

Intervención contravencional

Ante esas irregularidades, Tejada fue aprehendido e ingresó a la Comisaría 5ta bajo expediente contravencional. La actuación quedó encuadrada por presunta infracción a los artículos 98°, 117° y 118° de la Ley 941-R, con intervención del Segundo Juzgado de Faltas. En este tipo de casos, la autoridad administrativa evalúa la infracción a las normas de tránsito y circulación, sin que ello implique por sí mismo una definición sobre la eventual comisión de un delito. La causa administrativa avanza en paralelo a la verificación del estado jurídico del vehículo.

Legajo por procedencia

Por directivas del ayudante fiscal Emiliano Usín, de la Unidad de Abordaje Territorial, la moto fue radiada de circulación y se labró un acta de infracción. Además, se inició el Legajo N° 132/26, caratulado como actuaciones para establecer procedencia, con el objetivo de determinar si el vehículo fue sustraído en las últimas horas. Ese punto quedó como la variable central de la investigación informada hasta ahora. La continuidad del trámite dependerá de lo que surja de esa verificación y de la documentación que eventualmente pueda presentarse sobre el rodado.