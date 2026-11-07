Brian Alfredo Díaz, de 26 años, fue reducido por vecinos en Rawson y quedó vinculado a una causa por tentativa de robo. La UFI de Flagrancia intervino en el caso.

Un hombre de 26 años fue detenido en Rawson tras ser sorprendido cuando manipulaba un Volkswagen Golf en Villa Stornell y luego reducido por vecinos hasta la llegada de la Policía. En el procedimiento, además, se secuestró un cuchillo tipo serrucho y se incorporaron a las actuaciones los datos de tres vehículos mencionados por los damnificados.

El episodio ocurrió en la intersección de San Lorenzo y Urquiza, donde dos hombres advirtieron que el sospechoso habría violentado la puerta del conductor del rodado y manipulaba el capot. Según el parte, al notar que había sido descubierto intentó escapar, pero fue interceptado y reducido sobre la vereda. Al revisar el auto, observaron que la cubierta de la batería estaba fuera de lugar y que uno de los bornes se encontraba desconectado.

Segundo episodio

Mientras la intervención policial seguía en el lugar, otro vecino, de 61 años, reconoció al detenido y señaló que minutos antes lo había sorprendido en su propiedad de calle Loreto 39, en Villa Italia. De acuerdo con su relato al personal del Comando Radioeléctrico Sur, el mismo hombre habría intentado abrir su Volkswagen Gol Trend y también habría ingresado a una camioneta Fiat 1500 que estaba fuera de uso. Cuando le preguntó qué hacía allí, el sospechoso salió corriendo por calle Loreto en dirección a Urquiza.

Identificación y causa

La Policía identificó al detenido como Brian Alfredo Díaz, de 26 años, domiciliado en Rawson. Tras la intervención de la UFI de Flagrancia, el fiscal de turno, Gustavo Mendoza, dispuso la participación del ayudante fiscal Juan Mattar, quien se presentó en el lugar e inició el procedimiento especial. La causa quedó registrada bajo el legajo 26/26 y fue caratulada como tentativa de robo.

Elementos secuestrados

En el operativo se incautó el cuchillo y se sumaron a las actuaciones los datos de un Volkswagen Golf gris, un Volkswagen Gol Trend blanco y una Fiat 1500. El parte policial no precisa que los tres vehículos hayan sido objeto de un intento de robo confirmado, sino que quedaron vinculados a las denuncias incorporadas en la investigación. Con la carátula ya fijada, el expediente seguirá bajo trámite de flagrancia, mientras se ordenan las medidas iniciales del caso.