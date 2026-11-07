El hecho ocurrió en una vivienda del barrio El Ciudadano, donde dos sospechosos forzaron un portón. Uno fue retenido por el dueño y un vecino hasta la llegada de la Policía.

Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada, acusado de participar en el robo de una máquina hormigonera en una vivienda del barrio El Ciudadano, en Rawson. El episodio ocurrió alrededor de las 2:45, en una casa ubicada sobre calle Necochea.

Según fuentes policiales consultadas por Telesol Diario, efectivos de Motorizada II fueron comisionados por el 911 hasta la intersección de Necochea y 11 de Septiembre, donde se había producido una aprehensión civil. Al llegar, los uniformados encontraron a dos hombres que tenían reducido a un tercero en el suelo.

El propietario de la vivienda explicó que sorprendió a los sospechosos cuando retiraban la hormigonera del interior del domicilio, luego de haber forzado el portón de ingreso. De acuerdo con esa versión, el ruido lo alertó, salió a verificar qué ocurría y vio a dos sujetos trasladando la máquina. Cuando les advirtió que los había descubierto, ambos arrojaron el artefacto y escaparon.

Aprehensión civil: con la colaboración de un vecino, el damnificado logró interceptar a uno de ellos y retenerlo hasta la llegada de la Policía. El detenido fue identificado por la fuerza como Eber Nahuel Aguilera, de 18 años, domiciliado en Lote Hogar 32. En el procedimiento se secuestró la hormigonera recuperada.

Tras la intervención policial, tomó participación la UFI de Flagrancia. El ayudante fiscal Alejandro Solera se presentó en el lugar y, luego de consultar con el fiscal Fernando Bonomo, dispuso el inicio del procedimiento especial.

La causa quedó caratulada como robo agravado por escalamiento, bajo el legajo 49/26. La investigación continúa con un sospechoso identificado y otro aún no localizado, mientras se mantiene la intervención del fuero de flagrancia.