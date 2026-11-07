El GAM detectó un portón abierto y un sospechoso que huyó en Rivadavia. En el lugar encontraron una Dodge Ram 1500 con pedido de secuestro activo.

Un patrullaje nocturno del GAM (Grupo de Acción Motorizada) permitió detectar en Rivadavia un predio donde estaba una Dodge Ram 1500 negra robada en Mendoza y completamente desarmada. El procedimiento se inició a las 22 en avenida Ignacio de la Roza, antes de calle Hipólito Yrigoyen, a partir de la observación de un portón abierto y de un hombre que escapó al advertir la presencia policial.

Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, en el ingreso del inmueble había un sujeto con dos repuestos pesados en las manos, que arrojó los objetos y corrió hacia el fondo del terreno. Los efectivos ingresaron en persecución, pero no lograron alcanzarlo dentro de una propiedad de grandes dimensiones y con varios recovecos. El rastrillaje posterior, sin embargo, permitió localizar la camioneta en el centro del predio, sin motor y con desguace total.

Minutos después, un hombre llamado Juan Pablo Lanteri salió de la vivienda ubicada dentro del mismo terreno y dio explicaciones ante el despliegue policial. De acuerdo con lo informado por la fuerza, dijo que el vehículo lo había llevado su hermano y que ambos lo habían desarmado de manera progresiva. Esa manifestación no reemplaza la verificación judicial del caso, pero aportó un dato relevante para orientar la pesquisa sobre la procedencia y el destino de las autopartes.

Los agentes controlaron la patente OBX-572 y los grabados de las autopartes en el sistema informático policial. La consulta confirmó que sobre el rodado pesaba una orden de secuestro activo por robo radicado en Mendoza. A partir de esa constatación, se dio intervención al sistema acusatorio y quedó en marcha el trámite para determinar responsabilidades penales por el desarme y la tenencia del vehículo.

Intervención fiscal El fiscal de turno, Ubaldo Montaño, ordenó el levantamiento de actuaciones preliminares, el secuestro de la camioneta y su traslado en grúa a la Comisaría 4ta. También dispuso continuar la búsqueda del hermano que escapó del lugar. El expediente queda ahora sujeto a la evolución de esa localización y a las pericias sobre las autopartes recuperadas.