Cinco hombres habrían emboscado a un vecino de Santa Lucía y uno gatilló un revólver que no disparó. La Policía atrapó al conductor del auto de fuga y la UFI Flagrancia lo imputó.

Un intento de robo ocurrido a las 1:24 de este martes en el interior del Barrio Noreste 3, en Santa Lucía, terminó con la detención del conductor del vehículo de fuga y con la búsqueda de los otros cuatro sospechosos. La secuencia, según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, involucró a una banda de cinco personas armadas que interceptó a un hombre de 37 años cuando llegaba a su domicilio en un Volkswagen Suran. El episodio es relevante porque derivó en una persecución por varias calles del departamento y en una causa penal por tentativa de robo agravado.

De acuerdo con la reconstrucción difundida, uno de los asaltantes extrajo un revólver, apuntó contra la víctima e intentó disparar a corta distancia, pero el arma no accionó. Esa falla evitó que el hecho derivara en una lesión de mayor gravedad, aunque el damnificado quedó expuesto a una maniobra de violencia armada frente a su casa. Tras el intento frustrado, los cinco sujetos escaparon en un Volkswagen Senda rojo.





Persecución y detención

La víctima decidió seguir a los agresores con su propio vehículo mientras daba aviso al 911, según la información policial. Un patrullero de la Comisaría 2da se sumó a la persecución por calle Chacabuco y Sargento Méndez, hasta que las patrullas lograron cerrarle el paso al Senda en calle Berisso. Al revisar el automóvil, los efectivos encontraron únicamente al conductor, identificado como Luis Miguel Cabanay, de 22 años, con domicilio en el Asentamiento 26 de Febrero.

Situación procesal

Según la disposición de la UFI Flagrancia, Cabanay fue trasladado a la Subcomisaría Santa Lucía Este e ingresó al Legajo N° 43/26. La imputación es por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, una calificación que contempla la intervención de varias personas y el empleo de un arma en el hecho investigado. La causa continúa abierta para ubicar a los cuatro cómplices que descendieron del vehículo durante la fuga.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen las tareas de investigación para establecer la identidad y el paradero de los demás involucrados. Por el momento, la información disponible ubica el episodio en Santa Lucía y deja asentado que la persecución concluyó con un solo detenido, mientras el resto logró escapar. El avance de la causa dependerá de las medidas que disponga la fiscalía y de los resultados de las diligencias policiales en el departamento.