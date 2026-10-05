Un joven de 19 años y un adolescente de 17 fueron detenidos tras un intento de robo en Villa 1° de Mayo. Luego, familiares agredieron la Comisaría 26ta.

Un intento de robo de un auto en Chimbas terminó el viernes con dos detenidos, una causa en Flagrancia y un ataque con piedras contra la Comisaría 26ta. La secuencia comenzó a las 15:19 en calle 25 de Mayo al 2365, en el interior de la Villa 1° de Mayo, y derivó en una intervención policial que concluyó pocos minutos después en el Lote Hogar 38.

Según informaron desde la Policía a Telesol Diario, la víctima, de 23 años, estaba dentro de su casa cuando familiares le advirtieron que dos personas intentaban violentar la puerta de su vehículo con un hierro afilado de 25 centímetros. Al salir a la vereda, allegados de la víctima enfrentaron a los sospechosos y lograron reducir en el lugar a uno de ellos, un adolescente de 17 años. El otro huyó a pie por los alrededores.

Persecución y detención

Efectivos de la Policía Comunal acudieron al llamado y secuestraron la barreta metálica. Con los datos de vestimenta aportados en el lugar, una patrulla del Comando Norte montó un rastrillaje cerrojo en la zona. A las 15:25, seis minutos después, los agentes ubicaron al prófugo en el Lote Hogar 38. Cuando intentó ingresar por la fuerza a una vivienda de la Manzana I, fue reducido en la entrada.

El detenido fue identificado por la fuerza como Oscar Gerardo Castro Espina, de 19 años, con domicilio en el Loteo Santa Isabel. Durante la aprehensión, un grupo de mujeres salió del inmueble para obstaculizar el procedimiento e impedir que el sospechoso fuera trasladado en el móvil policial, por lo que los uniformados se replegaron para resguardar la integridad física de las partes, según el parte policial.

Intervención judicial

Tras el traslado de ambos detenidos a la Comisaría 26ta, familiares de los involucrados se presentaron en la seccional y arrojaron piedras y otros elementos contundentes contra el edificio y el personal de guardia. La situación fue contenida y luego intervinieron autoridades judiciales en la sede policial. Por orden de la fiscal Virginia Branca y del ayudante fiscal Martín Morando, de la UFI Flagrancia, el mayor de edad quedó alojado en calabozos e ingresó al Legajo N° 56/26, imputado por tentativa de robo agravado por la participación de un menor de edad.

En paralelo, por disposición de Elba Manni, del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, el adolescente de 17 años recibió la misma imputación y fue trasladado bajo custodia al Centro de Admisión y Derivación (CAD). La causa quedó abierta bajo esas calificaciones y con intervención de las autoridades judiciales mencionadas.