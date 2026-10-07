Un hombre de 30 años fue aprehendido en Rawson luego de que, según la Policía, incendiara de manera intencional la vivienda donde reside su hermana y los hijos de ella, y después se provocara cortes en los brazos con un cuchillo. El hecho ocurrió minutos antes de las 17:40 sobre calle Alem al 528 Oeste, entre Jáchal y Manuel Lemos, y obligó a intervenir a personal policial y a Bomberos. Por la magnitud del humo, el tránsito debió ser interrumpido en el cruce de Manuel Lemos y Alem para facilitar el ingreso de las dotaciones.

De acuerdo con fuentes del caso, la damnificada, una joven de 20 años, salía de su casa para realizar tareas escolares cuando vio a su hermano, identificado como Milton Arias Atencio, trabando la reja principal con un candado. Según el relato incorporado al expediente, el hombre salió del sector trasero del inmueble, donde conviven dos unidades habitacionales, y cerró el acceso para dificultar cualquier intento de auxilio. Instantes después, la mujer advirtió una densa columna de humo que comenzaba a expandirse desde el fondo de la propiedad.

Ante la reacción de la víctima, el sospechoso habría respondido: “Bueno, llamá a los bomberos”. Cuando la joven insistió sobre los motivos del ataque, el hombre contestó “porque sí” y se retiró del lugar, siempre según la versión reunida por la Policía. La secuencia dejó expuesta la posibilidad de que las llamas alcanzaran las pertenencias de los menores que viven en la casa, aunque ese extremo deberá ser precisado por la investigación judicial y las pericias sobre el daño causado.

Intervención policial y médica

En medio de la emergencia, otra hermana del agresor autorizó el ingreso de los efectivos a la propiedad contigua. Al entrar al patio trasero, los agentes hallaron a Arias Atencio tendido en el suelo, ensangrentado y con múltiples cortes profundos en el antebrazo izquierdo. A un metro de distancia encontraron un cuchillo tipo carnicero de mango blanco, con una hoja de 36 centímetros, que habría sido utilizado para las lesiones autoinfligidas. Una ambulancia del Servicio 107 le practicó las primeras curaciones y luego lo trasladó bajo custodia a sede policial.

Causa judicial

Peritos de la División Criminalística realizaron inspecciones oculares y croquis ilustrativos en la escena. Por directivas del fiscal y los ayudantes fiscales, la causa fue caratulada en primera instancia como estrago doloso, figura que en términos penales refiere a provocar un incendio u otro siniestro con riesgo para personas o bienes. El detenido quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 24ta a la espera de ser trasladado a las oficinas de la UFI CAVIG, donde deberá definirse su situación procesal y el alcance de la imputación.

La investigación deberá establecer, además, el origen exacto del fuego, el daño material en la vivienda y si hubo riesgo concreto para los ocupantes del inmueble. También será relevante el informe médico sobre las lesiones del aprehendido y el resultado de las pericias de Bomberos y Criminalística, que servirán para reconstruir la secuencia de los hechos y sostener o modificar la calificación inicial.