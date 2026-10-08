El fuego se inició este jueves por la tarde en un galpón de Pozo Los Algarrobos, frente a la Escuela Obispo Zapata. Docentes, porteros y Gendarmería Nacional intervinieron en las primeras tareas de control.

Un incendio en un galpón de una finca ubicada frente a la Escuela Obispo Zapata generó preocupación durante la tarde de este jueves en Pozo Los Algarrobos, en Caucete. El siniestro movilizó a integrantes de la comunidad escolar y a efectivos de Gendarmería Nacional, que participaron en las primeras acciones para intentar contener las llamas. La cercanía con el establecimiento educativo explicó la reacción inicial ante el foco ígneo. Por el momento no se informaron datos oficiales sobre el origen del fuego.

Según la información difundida por el periodista Ariel Rodríguez, personal de la institución intervino desde los primeros minutos de la emergencia. Docentes, profesores y porteros se sumaron a las tareas junto con los efectivos de Gendarmería Nacional. Esa participación buscó limitar la propagación del fuego mientras se aguardaban precisiones sobre la situación. No se difundieron, hasta ahora, reportes oficiales sobre asistencia de bomberos u otras dotaciones.

El hecho adquiere relevancia por la ubicación del galpón, en inmediaciones directas de una escuela, lo que obligó a extremar la atención sobre un eventual riesgo para alumnos y personal. Sin embargo, la información disponible no confirmó que las llamas hayan alcanzado otras instalaciones de la finca. Tampoco se comunicó si hubo personas heridas. La ausencia de un parte oficial dejó sin precisión la magnitud real del episodio.

Datos pendientes: no trascendieron detalles sobre el origen del incendio ni sobre los daños materiales ocasionados. También quedó sin confirmación si el fuego se propagó a otros sectores de la propiedad. En ese contexto, la evolución del caso dependerá de los informes que eventualmente se difundan sobre el siniestro y sus consecuencias. Hasta entonces, el único dato verificado es la intervención de la comunidad escolar y de Gendarmería Nacional para contener la emergencia.