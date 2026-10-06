El fuego se desató este martes en una propiedad de Villa Las Rosas y generó una columna de humo visible en el Gran San Juan. Bomberos y Policía trabajan en la zona, sin heridos informados hasta ahora.

Un incendio se desató este martes por la siesta en una propiedad de Villa Las Rosas, en Rawson, y obligó a evacuar viviendas de manera preventiva. El foco se ubicó en inmediaciones de calle Lemos y Alem, donde el fuego avanzó sobre una propiedad que contenía elementos inflamables. La magnitud del siniestro generó una columna de humo visible desde distintos puntos del Gran San Juan.

Según la información disponible, las causas del incendio todavía son investigadas. La presencia de materiales inflamables en el predio contribuyó a la propagación de las llamas y a la expansión del humo, que se elevó varios metros sobre el área metropolitana. Esa situación motivó una respuesta de emergencia en una zona de alta circulación urbana.

Operativo de emergencia Hasta el lugar se desplazó una dotación del Cuartel de Bomberos de la Policía de San Juan, que trabajó para controlar las llamas y evitar que el incendio continuara propagándose. En paralelo, efectivos de la Seccional 24ª colaboraron con el operativo y realizaron cortes de tránsito para facilitar las tareas. La intervención conjunta buscó resguardar a los vecinos y ordenar el acceso de los equipos de emergencia.

Como medida preventiva, algunos vecinos fueron desalojados de sus viviendas por la cercanía del foco ígneo. Hasta el momento no se informaron personas heridas, aunque tampoco se precisó el alcance de los daños materiales. Esa información resulta clave para dimensionar el impacto del siniestro sobre la propiedad afectada y sobre el entorno inmediato.

Situación en evaluación Los bomberos continuaban trabajando en el lugar al cierre de esta información, mientras se mantenían las restricciones de circulación en el sector. El estado final de la estructura y la determinación del origen del fuego quedan sujetos a las pericias posteriores. También resta conocer si hubo afectación en inmuebles linderos o en otros servicios de la zona.

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