El foco se desató en un predio de calle Alem, entre Lemos y Conector Sur. Tres dotaciones de bomberos controlaron las llamas y no hubo heridos.

Un incendio se registró este martes en una chacarita de Villa Las Rosas, en Rawson, sobre calle Alem, entre Lemos y Conector Sur. El fuego afectó principalmente chatarra y materiales acumulados en el predio. La intervención requirió el trabajo de tres dotaciones de bomberos y generó preocupación por la cercanía de viviendas.

Versión policial Según informó el comisario inspector Roberto Fuentes, quien fue comisionado al lugar, un hombre habría iniciado las llamas de manera intencional y luego habría reconocido haberlas provocado. Fuentes sostuvo: “No se saben las causas pero aparentemente fue intencional. Una persona que está en la ambulancia manifestó que él inició las llamas. Estamos viendo el por qué del hecho”. Esa manifestación no equivale, por sí sola, a una confirmación judicial de responsabilidad.

Riesgo en el entorno La situación adquirió relevancia porque en las inmediaciones se encontraba una mujer junto a dos niños menores de edad. De acuerdo con lo informado, el fuego fue controlado a tiempo y no se registraron consecuencias mayores para esas personas. El episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de ese tipo de predios, donde la acumulación de materiales combustibles puede acelerar la propagación del fuego.

Asistencia y control El hombre involucrado fue trasladado en ambulancia para recibir asistencia. En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos de la Provincia y de Bomberos de Rawson, con apoyo de vecinos que colaboraron con mangueras y agua para contener las llamas. Después de sofocar el foco principal, se realizaron tareas para evitar que el incendio volviera a propagarse entre los elementos acumulados.

Situación a seguir El incendio quedó controlado, pero no se informaron otras actuaciones oficiales sobre eventuales responsabilidades o medidas posteriores. El dato central que permanece abierto es la causa del inicio del fuego, que según la versión policial sería intencional y sigue bajo verificación.