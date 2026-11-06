El fuego se desató en el fondo de una vivienda de Villa Cremades, en Pocito, y fue controlado por Bomberos Voluntarios. No hubo heridos, pero sí pérdidas materiales y una investigación sobre el origen.

Un incendio se registró en el fondo de una vivienda de Pocito, en Villa Cremades, a dos cuadras del Cuartel de Bomberos Voluntarios del departamento. La intervención rápida permitió controlar el fuego y evitar que la situación pasara a mayores. No hubo heridos, aunque sí daños materiales parciales.

Origen bajo análisis El jefe del cuartel, Agustín Moya, explicó en diálogo con TELESOL DIARIO que en el lugar había botellas, cajones y cartones. Según su descripción, el foco se habría iniciado en un sector trasero de la vivienda donde reside un adulto mayor dedicado a la cartonería. Moya indicó que el hombre duerme en esa pieza porque teme que le roben los cartones y que, pese a los pedidos para que retire ese material, se niega a hacerlo.

Hipótesis principal Por el momento, el origen del fuego no fue establecido. La principal hipótesis mencionada por Moya es la colilla de un cigarrillo, en función de lo que la familia manifestó sobre el hábito de fumar del ocupante de la habitación. El referente de Bomberos aclaró que se trata de una línea de investigación y no de una conclusión cerrada.





Riesgo material La presencia de cartones y otros elementos combustibles en el fondo de la casa incidió en la propagación inicial del siniestro, según el relato de Bomberos Voluntarios. Ese tipo de carga combustible aumenta la velocidad con la que puede expandirse el fuego dentro de una vivienda y complica las tareas de control. En este caso, la cercanía del cuartel fue un factor operativo para una respuesta inmediata.

Próximos pasos Con el incendio ya controlado, la situación quedó circunscripta a daños materiales y a la definición de la causa del siniestro. La investigación deberá precisar si la hipótesis de la colilla de cigarrillo se confirma o si surge otra explicación para el inicio de las llamas. Hasta entonces, el caso permanece como un episodio sin víctimas personales, pero con un riesgo concreto para la vivienda y sus ocupantes.