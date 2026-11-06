La JST analiza los registros técnicos y de cabina del helicóptero que cayó en Ischigualasto. Gendarmería reconstruirá el vuelo y la Fiscalía pidió preservar los restos.

Los primeros resultados del análisis de la caja negra del helicóptero que cayó en Ischigualasto podrían estar disponibles en 20 o 25 días, según la estimación difundida en el marco de la investigación por la tragedia ocurrida el 29 de julio en Valle Fértil.

En el siniestro murieron siete personas y, por el momento, no hay personas formalmente investigadas ni una hipótesis definitiva sobre las causas. La causa sigue abierta mientras se reúnen elementos técnicos que permitan establecer si la caída respondió a una falla mecánica, un error humano u otros factores.

Análisis técnico

La Junta de Seguridad del Transporte (JST) analiza las grabaciones de cabina y los registros técnicos extraídos en Washington y trasladados a la Argentina. Ese material es considerado central para reconstruir los momentos previos al impacto y será incorporado luego a la investigación judicial. También se cuenta con los datos del GPS del helicóptero, que registraba cada dos minutos velocidad y altimetría hasta el momento del impacto.

Pericia en el terreno

En paralelo, Gendarmería Nacional realizará una pericia para reconstruir la totalidad del vuelo, desde el despegue en Pocito hasta el lugar del accidente en el Parque Provincial Ischigualasto. El equipo prevé trasladarse al sitio el próximo 13 de noviembre para relevar la zona, con apoyo logístico del Gobierno de San Juan, que pondrá a disposición un helicóptero a través de la Dirección de Aeronáutica y la Secretaría General de la Gobernación.

La investigación también reúne testimonios de personas que estuvieron cerca del lugar, informes del Servicio Meteorológico Nacional, fotografías satelitales y registros de las condiciones climáticas al momento de la tragedia. En cambio, el análisis de los teléfonos celulares de las víctimas no aportó información útil, porque el estado de los dispositivos impidió recuperar fotografías, videos u otros registros.

Preservación de la escena

El fuselaje y las partes del helicóptero permanecen en el lugar del accidente. Para evitar alteraciones antes de completar los estudios pendientes, la Fiscalía solicitó una medida de no innovar por un plazo inicial de 60 días. Una vez concluidas las pericias, Gendarmería Nacional retirará los restos y los trasladará a una dependencia de la fuerza para resguardarlos ante eventuales nuevos estudios.

Mientras avanzan las medidas técnicas, los familiares de las siete víctimas reciben información sobre el desarrollo de la investigación. Los resultados de la caja negra y la reconstrucción integral del vuelo serán determinantes para avanzar en el esclarecimiento del caso y definir los próximos pasos procesales.