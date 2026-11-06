El hecho ocurrió el 18 de octubre de 2026 en Capital y terminó con penas de prisión efectiva. Uno de los condenados recibió 9 años y 6 meses y fue declarado reincidente.

Un viaje solicitado por una aplicación de transporte terminó en un asalto contra el conductor y en la condena de dos hombres a prisión efectiva. El hecho ocurrió el 18 de octubre de 2026, cerca de las 23:30, en Capital, y la investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el chofer recibió un pedido de traslado con destino a un domicilio de Capital. Cuando llegó al punto indicado, uno de los involucrados lo abordó e intentó quitarle el teléfono celular por la fuerza. La secuencia derivó en una agresión más amplia que terminó con la sustracción de pertenencias del conductor.

Robo y agresión En medio del ataque, otras dos personas se sumaron a la agresión, de acuerdo con la investigación fiscal. Los autores lograron sustraer una riñonera que contenía documentación personal y tarjetas bancarias. Tras el robo, los agresores escaparon, mientras la causa avanzaba bajo la órbita del equipo fiscal especializado en delitos contra la propiedad.

Juicio abreviado A partir de la investigación, la Justicia resolvió la causa mediante un acuerdo de juicio abreviado y dictó condenas para dos de los involucrados. Uno recibió una pena de 3 años y 10 meses de prisión efectiva, mientras que el otro fue sentenciado a 9 años y 6 meses, también de cumplimiento efectivo. Además, este último fue declarado reincidente.

Intervención fiscal La causa fue llevada adelante por el equipo de la Unidad Fiscal Delitos contra la Propiedad, integrado por Cristian Catalano, Carlos Yanzón, Florencia Caillet, Carla Savall, Mariana Otiñano, Andrea Gómez y Milagros Pelayes. Con las condenas ya dictadas, el dato procesal relevante es la existencia de prisión efectiva y la declaración de reincidencia para uno de los sentenciados.