La causa quedó a cargo de la UFEMA y derivó en un allanamiento en Puerto San Julián. Secuestraron dispositivos electrónicos para peritajes y el acusado fue imputado por la ley 14.346.

Un hombre quedó imputado por la muerte de un gato, en una causa por maltrato y crueldad animal iniciada a partir de la denuncia de una mujer que sostuvo que el hecho ocurrió frente a su hijo de 10 años. La investigación avanza en Puerto San Julián, Santa Cruz, con intervención de la Policía Federal Argentina y de la Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La pesquisa está dirigida por el fiscal Blas Matías Michienzi, titular de la UFEMA, y se activó mediante un exhorto judicial librado por la jueza Susana Parada, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31. Ese trámite permitió ordenar medidas en otra jurisdicción, dado que el domicilio del sospechoso está en Santa Cruz y el expediente se tramita en el fuero porteño. La imputación se encuadra en la Ley Nacional 14.346, que reprime los actos de maltrato y crueldad contra animales.

Origen de la causa

Según la denuncia, la madre del menor dejó al niño al cuidado del sospechoso mientras asistía a un evento. Al regresar, encontró a su hijo muy angustiado y al gato en estado crítico, sin poder mantenerse en pie. La presentación judicial sostiene que el animal había sido golpeado y asfixiado luego de ser encerrado dentro de una bolsa. Pese a ser trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, el gato ingresó con escasos signos vitales y murió a pesar de los intentos médicos por asistirlo.

Medidas de prueba

Con esos datos, la UFEMA reunió declaraciones testimoniales, registros fotográficos del lugar y la historia clínica veterinaria del animal. A partir de ese material, la fiscalía pidió el allanamiento que ejecutó el Departamento de Delitos Ambientales de la PFA en la vivienda del acusado. En el operativo se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, discos externos y otros dispositivos de almacenamiento.

Ese material será peritado por especialistas del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño. El objetivo es buscar fotografías, filmaciones o conversaciones entre el acusado, la denunciante y testigos que permitan reconstruir el episodio y verificar la secuencia denunciada. La causa sigue en etapa de investigación y, por el momento, la imputación no equivale a una condena.

Próximos pasos

Con el expediente en curso, las pericias digitales aparecen como la medida central para sostener o descartar la hipótesis fiscal. El resultado de esos análisis, junto con la evaluación del resto de la prueba reunida, será determinante para definir el avance procesal de la causa bajo la Ley 14.346.