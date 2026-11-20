La Justicia de San Juan formalizó la causa por una presunta maniobra de falsas inversiones. El imputado quedó en libertad con restricciones y bienes inhibidos.

Un sanjuanino denunció haber perdido más de $167 millones en una presunta estafa vinculada con falsas inversiones, y la Justicia imputó a Lino Godoy, un policía retirado de Mendoza, como titular de las cuentas bancarias a las que habrían llegado las transferencias. La causa quedó formalizada en una audiencia de investigación penal preparatoria, con una calificación provisoria de participación necesaria en el delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal.

La hipótesis fiscal sostiene que el contacto con la víctima habría comenzado por mensajes de WhatsApp enviados desde números de México. A partir de esa comunicación, el damnificado habría sido persuadido de transferir dinero bajo la promesa de obtener inversiones. La jueza Ana Carolina Parra resolvió avanzar con la investigación por un plazo de 12 meses, período durante el cual la UFI Delitos Informáticos deberá profundizar el análisis de las transferencias y determinar qué intervención tuvo el imputado en la maniobra.

Medidas cautelares Aunque la magistrada mantuvo a Godoy en libertad, impuso restricciones por cuatro meses. Deberá presentarse una vez al mes en la Comisaría 14 de General Alvear, Mendoza, y no podrá salir del país sin autorización judicial. También quedó obligado a someterse al proceso y a no obstaculizar las medidas investigativas, además de tener prohibido acercarse o comunicarse con el denunciante por cualquier medio.

Resguardo patrimonial La jueza ordenó además la inhibición general de bienes de Godoy hasta cubrir la suma de $167.860.000, también por un plazo de cuatro meses. La medida apunta a preservar el patrimonio mientras avanza la causa y se verifica el circuito del dinero. En paralelo, la investigación deberá establecer si las cuentas atribuidas al imputado recibieron efectivamente los fondos y cuál fue su eventual rol en la operatoria denunciada.

Con la formalización ya resuelta, la causa entra en una etapa de producción y contraste de prueba que se extenderá durante 12 meses. En ese período, la fiscalía deberá sostener o modificar la hipótesis inicial según el resultado de las medidas ordenadas por el tribunal.