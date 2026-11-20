La Policía lo vinculó con un robo agravado por escalamiento en un complejo de canchas de Capital. El electrodoméstico quedó secuestrado y la causa pasó a Flagrancia.

Un joven de 24 años quedó imputado por robo agravado por escalamiento, luego de ser vinculado por la Policía al robo de un horno eléctrico en el Complejo de Canchas Sparta, ubicado en Lateral Sur de Avenida Circunvalación y Conector Sur, en Capital.

El aviso policial se activó a las 3:04, cuando el dueño del complejo alertó sobre el ingreso de personas al predio. Según la Policía, la advertencia surgió a partir de las cámaras de seguridad, que mostraban a dos hombres dentro del lugar, uno de ellos con un buzo blanco y amarillo. Ese registro fue el punto de partida de la actuación policial y de la posterior identificación del sospechoso.

De acuerdo con lo asentado en el informe policial, los autores habrían escalado el cierre perimetral y violentado una puerta para sustraer un horno eléctrico negro marca BGH. La causa quedó vinculada a una modalidad agravada del robo por la forma de ingreso al inmueble, un dato relevante para la calificación legal del hecho. El electrodoméstico fue secuestrado en el marco de la investigación.

La Policía informó además que el imputado, de apellido Agüero, ingresó a la Comisaría 24ta a las 4. A partir de ese dato, el caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, con la carátula de robo agravado por escalamiento. La intervención fiscal deberá determinar ahora la situación procesal del joven y la eventual responsabilidad de la segunda persona mencionada en el procedimiento.

La investigación continúa con el material reunido por la fuerza de seguridad y con el secuestro del bien denunciado como sustraído. La calificación penal y las medidas que adopte la UFI Flagrancia definirán los próximos pasos del expediente.