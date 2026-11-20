La Justicia abrió por tres meses la investigación contra el exjugador de la Selección de Amputados. El caso incluye una discusión por la vivienda familiar y medidas de coerción.

La Justicia sanjuanina formalizó este jueves la imputación contra Adrián García, exintegrante de la Selección Argentina de Fútbol para Amputados, en una causa por violencia de género contra su expareja. La resolución se adoptó en una audiencia encabezada por el juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera, a pedido de la UFI CAVIG. El magistrado dispuso abrir la investigación penal preparatoria por tres meses e impuso medidas de coerción morigeradas.

Al imputado se le atribuyen provisoriamente los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de amenazas y hurto. La calificación es preliminar y deberá ser sostenida o modificada a medida que avance la investigación. El caso quedó incorporado al fuero penal con medidas de protección y discusión sobre la situación habitacional de la familia.

La vivienda en disputa

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el destino de la vivienda familiar adjudicada por el IPV, donde la pareja convivió durante unos 9 años dentro de una relación de 14 años. Desde la UFI CAVIG pidieron la exclusión del hogar para García y la prohibición de acercamiento y contacto para resguardar a la víctima. La defensa oficial, a cargo de Sandra Leveque, solicitó que el acusado vuelva al inmueble al sostener que la casa le fue adjudicada y que está adaptada a su condición física, ya que tiene amputada la pierna izquierda.

La denunciante rechazó trasladarse al refugio estatal Hogar Aurora y sostuvo que figura como titular de la vivienda. También señaló que necesita regresar con sus dos hijos, de 11 y 5 años, porque allí permanecen las pertenencias de los menores. Ese planteo quedó incorporado al expediente como parte del conflicto patrimonial y habitacional que rodea la causa, además del hecho denunciado.

La reconstrucción del hecho

Según la reconstrucción incorporada a la causa, el episodio ocurrió cerca de las 5 de la madrugada del 9 de noviembre, cuando la pareja estaba en su habitación y los dos niños dormían en el cuarto contiguo. La mujer pidió revisar el teléfono celular de García tras advertir una situación extraña y, ante la negativa de él, se produjo la agresión. La denuncia describe que el imputado le dio un cabezazo en la frente, la sujetó del cabello y le quitó de las manos sus llaves y su teléfono.

El expediente también consigna que los gritos despertaron a la hija de 11 años, que presenció la escena y le pidió a su padre que se detuviera. De acuerdo con la presentación judicial, García continuó con insultos y denigraciones frente a la menor, tomó del cuello a la mujer cuando ella intentó llamar al 911 y le mordió el brazo derecho. Las lesiones constatadas demandan diez días de incapacidad, según la información incorporada a la causa.

Medidas y próximos pasos

El relato asentado en el expediente agrega que el acusado se golpeó la cabeza contra la pared, amenazó de muerte a la mujer y dijo que luego se suicidaría, siempre delante de la niña de 11 años. También se indica que fue hasta la cocina, abrió el cajón de los cubiertos y reiteró amenazas, al tiempo que afirmó que no recibiría sanciones si era denunciado, en alusión a su discapacidad. Más tarde volvió a golpearla con patadas en ambas piernas, le impidió retirar sus pertenencias y le ordenó que se fuera.

Antes de que la mujer saliera con el niño de 5 años en brazos y acompañada por su hija mayor, García le habría exigido que se sacara las zapatillas que llevaba puestas porque, según dijo, se las había regalado él. Alrededor de las 6, la denunciante salió a la calle con sus dos hijos y recibió ayuda de una vecina, que la resguardó en su casa, le facilitó un teléfono y le pagó un viaje en Uber hasta la vivienda de su madre, en Rawson. Con la investigación abierta por tres meses, el expediente seguirá con la producción de prueba y la definición de las medidas de protección y de la situación procesal del imputado.