El hecho ocurrió en un comercio de avenida España, en Rawson. La causa quedó en la UFI Flagrancia por robo en grado de tentativa.

Un joven de 22 años fue aprehendido en Rawson luego de intentar sustraerle el teléfono celular a otro joven en un local comercial de avenida España. El episodio ocurrió en Tropi Burguer, bajo jurisdicción de la Comisaría 6°, y derivó en la intervención de la UFI Flagrancia.

Según el relato incorporado al caso, el damnificado, un joven de 26 años, manifestó que un hombre habría intentado quitarle su celular marca iPhone 14 Pro. La aprehensión se produjo por parte de personas que se encontraban en el lugar, de acuerdo con la información consignada en el parte del hecho.

El caso quedó caratulado como robo en grado de tentativa, figura que alcanza los hechos en los que la sustracción no llega a consumarse. En este tipo de intervenciones, la UFI Flagrancia toma intervención inmediata para definir las medidas procesales iniciales y el encuadre legal del episodio.

Ante lo ocurrido, se dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia, mecanismo previsto para hechos presuntamente cometidos en el momento o inmediatamente después de su comisión. La continuidad del trámite dependerá de las medidas que adopte la fiscalía interviniente y de la constatación de las circunstancias del caso.