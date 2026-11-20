El hecho ocurrió de madrugada en Chimbas y terminó con una aprehensión policial. Intervino la UFI Flagrancia y la causa quedó por violación de domicilio y daño.

Un hombre de 49 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en Chimbas, luego de ser descubierto sobre el techo de una vivienda y de protagonizar un forcejeo con el propietario. Según voceros policiales citados por Telesol Diario, el episodio ocurrió alrededor de la 1:02 en la zona de calles Isla y René Favaloro. La intervención de efectivos de la Motorizada V evitó que la situación derivara en una agresión mayor contra el sospechoso.

De acuerdo con la reconstrucción policial, los uniformados realizaban recorridas preventivas junto con personal de la Subcomisaría Cipolletti cuando un grupo de personas les hizo señas para advertir que había un desconocido en el techo de una casa. Al acercarse, observaron a dos hombres forcejeando en las alturas. Cuando uno de ellos descendió, varias personas que estaban en el lugar lo interceptaron y comenzaron a golpearlo con piñas y patadas.

La versión del propietario

El dueño de la vivienda, un hombre de 50 años, declaró que estaba durmiendo cuando escuchó ruidos extraños en el techo. Al salir a verificar qué ocurría, encontró que el intruso había dañado el techo de madera. Luego subió para enfrentarlo y allí se produjo el forcejeo que terminó con la llegada de la Policía. El sospechoso fue identificado por las autoridades como Javier Andrés Solís.

Intervención judicial

Tras el procedimiento, intervino el fiscal Mario Quiroga, del sistema acusatorio, quien dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia, mecanismo previsto para causas en las que la persona es sorprendida en el momento del hecho o inmediatamente después. Fuentes policiales indicaron que Solís quedó vinculado a una causa por violación de domicilio y daño, con intervención de la UFI Flagrancia.

El caso quedó en manos de esa unidad fiscal, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes para definir la situación del detenido. Mientras tanto, el episodio expuso una secuencia de ingreso presuntamente ilegítimo, daños materiales y un enfrentamiento físico que fue contenido por personal policial antes de que escalara.