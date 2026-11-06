La mujer tiene 36% del cuerpo quemado y sigue en terapia intensiva. El acusado quedó detenido y fue trasladado a Villa María.

Una mujer de 33 años permanece internada en terapia intensiva en el Instituto del Quemado de Córdoba tras haber sufrido quemaduras en el 36% de su cuerpo en un episodio de violencia de género ocurrido en Santa Rosa de Calamuchita. Según la investigación judicial, su pareja, de 27 años, la habría rociado con alcohol y prendido fuego durante una discusión. El caso quedó encuadrado provisoriamente como lesiones graves calificadas por el vínculo.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en una vivienda del barrio Villa Santarelli. De acuerdo con la causa, el agresor habría utilizado un encendedor después de rociar a la víctima con alcohol. En medio del ataque, la mujer logró llegar hasta el baño y refugiarse debajo de la ducha para apagar las llamas, lo que permitió que vecinos acudieran a socorrerla y dieran aviso a la Policía.

Atención médica y gravedad

La mujer fue trasladada primero al Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita y luego derivada al Instituto del Quemado de la capital provincial, donde continúa en terapia intensiva. El informe médico incorporado a la causa indica quemaduras en el rostro, cuello, tórax, espalda y ambos brazos. La superficie afectada compromete aproximadamente el 36% del cuerpo y puso en peligro su vida.

Medidas judiciales

La investigación está a cargo del fiscal Nicolás Torres, de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2 de Río Tercero. Entre las primeras medidas se tomaron testimonios al personal policial y a los vecinos que auxiliaron a la víctima, además de una inspección de la vivienda, que quedó preservada con consigna policial. Por orden del juez de Paz de Santa Rosa de Calamuchita, también se realizó un allanamiento en el domicilio.

Durante ese procedimiento, peritos de Bomberos de la Policía de Córdoba secuestraron una botella de alcohol, encendedores y prendas de vestir, que serán sometidos a peritajes. Además, se dispuso una inspección corporal del acusado, el secuestro del teléfono celular de la víctima y el requerimiento de las historias clínicas. El joven fue imputado provisoriamente por lesiones graves calificadas por el vínculo.

Tras ser notificado de la acusación y designar un defensor, el hombre fue trasladado al Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, donde permanece detenido a disposición de la Fiscalía. La causa sigue en etapa investigativa y aún restan medidas probatorias para determinar las responsabilidades penales por el ataque.