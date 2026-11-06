Un hombre de 59 años fue detenido este viernes en barrio Malimán, en Rawson, acusado de haberle disparado a su propio nieto durante una gresca ocurrida el 7 de febrero. La Policía lo identificó como Sergio Eduardo González, quien estaba prófugo en una causa por portación y abuso de arma de fuego sin autorización legal. La detención se produjo en el marco de un operativo con orden judicial.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División UFI Genérica y se concretó durante la mañana. Según el parte policial, los uniformados observaron a González cuando salía de su domicilio a bordo de un Chevrolet Onix negro. Al intentar interceptarlo, el hombre emprendió la fuga y se inició una persecución por el barrio.

La detención Finalmente, González regresó a su vivienda e ingresó a la cochera. Los policías rodearon el inmueble y advirtieron que había saltado por los fondos hacia la casa de un vecino. Por orden del juez interviniente, se realizó un allanamiento verbal en esa propiedad y los efectivos lograron detenerlo. El dato relevante para la causa es que el sospechoso quedó nuevamente a disposición de la Justicia en el mismo expediente que lo señalaba como prófugo.





El hecho investigado El episodio que originó la investigación ocurrió el 7 de febrero de 2026, alrededor de las 12, en barrio Malimán. En medio de una gresca, un hombre que se movilizaba en una camioneta Toyota negra efectuó varios disparos con una pistola. Uno de los proyectiles impactó en una pierna del menor González B., quien debió ser trasladado al Centro Asistencial René Favaloro. A partir de las tareas investigativas, los pesquisas determinaron que Sergio Eduardo González sería el autor del disparo que hirió a su nieto.

Allanamientos y secuestros En el marco de la causa, el 11 de febrero se realizaron seis allanamientos en distintos domicilios del barrio. Durante esos procedimientos se secuestraron 96 gramos de cocaína y $2.780.000, con intervención del Juzgado Federal. Además, los investigadores incautaron una tumbera —arma de fabricación casera—, cartuchos y vainas servidas. En una camioneta Toyota Hilux también encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con 15 cartuchos y uno en recámara, además de un teléfono celular.

La investigación continúa bajo intervención judicial y federal por los elementos secuestrados, mientras que el detenido quedó vinculado a la causa por el ataque atribuido al 7 de febrero. El expediente mantiene como dato central la reconstrucción de la gresca, la identificación del autor presunto y el análisis de los elementos incautados en los allanamientos.