La Policía lo interceptó con un cargador de baterías y una bolsa de arpillera. Los damnificados lo señalaron por haber ingresado al fondo de una casa y a una oficina del barrio SOEVA.

Un joven de 22 años fue detenido en Rawson, acusado de ingresar sin autorización a una vivienda y a dependencias de una oficina con aparentes intenciones de robo. El procedimiento se realizó en inmediaciones del barrio SOEVA y quedó bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia, el mecanismo que permite tramitar en forma rápida hechos presuntamente cometidos en flagrancia.

Según la información policial, efectivos que realizaban recorridas por la zona observaron al sospechoso, identificado como Riveros Díaz, mientras caminaba con un cargador de baterías naranja y negro y una bolsa de arpillera blanca. Esa circunstancia motivó la intervención de los uniformados, que lo detuvieron para entrevistarlo y verificar su situación.

En ese momento, por calle Aguilar, de este a oeste, llegaron las personas damnificadas. Allí manifestaron que el joven habría ingresado poco antes al fondo de la propiedad del señor Genini y también a unas habitaciones ubicadas en la oficina del lugar. Esa versión fue la que derivó en la aprehensión del sospechoso, según el parte policial difundido sobre el caso.

La intervención quedó encuadrada en una causa que, por su modalidad de inicio, deberá ser evaluada en el marco de flagrancia. En esta etapa, la imputación no equivale a una condena y las actuaciones judiciales deberán establecer si existió tentativa de robo y en qué condiciones se produjo el ingreso al inmueble. La causa seguirá su curso con la documentación de lo secuestrado y las declaraciones que correspondan.

Por el momento, el dato procesal relevante es que Riveros Díaz permanece vinculado a las actuaciones iniciadas tras la detención en Rawson. El avance del expediente dependerá de las medidas que se tomen dentro del procedimiento especial dispuesto para el caso.