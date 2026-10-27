La causa por el ataque en el barrio El Prado avanzó con dos imputados y prisión preventiva por un mes. Un tercer sospechoso se entregó y un cuarto sigue prófugo.

La Justicia sanjuanina investiga un ataque a golpes y a tiros contra una familia del barrio El Prado, en Chimbas, ocurrido el jueves 15 de octubre. La causa quedó a cargo del fiscal José Plaza, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) genérica. Según la información reunida en el expediente, cuatro hombres llegaron en una camioneta blanca en busca de Agustín Villafañe, de 25 años.

Ante la llegada de los sospechosos, el padre del joven, Alejandro Villafañe, salió a increparlos y fue agredido a golpes, incluido un culatazo en la cabeza. El episodio derivó luego en una balacera contra el vehículo de la familia, un Toyota Corolla que estaba estacionado frente a la vivienda. En total, se registraron alrededor de siete balazos, de acuerdo con los datos incorporados a la investigación.

Tras la agresión, los autores escaparon en la misma camioneta en la que habían llegado. En los últimos días, la causa tuvo avances procesales: dos de los sospechosos fueron imputados y quedaron con un mes de prisión preventiva. Esa medida implica que permanecerán privados de libertad mientras continúa la investigación penal preparatoria.

Situación procesal

Un tercer investigado se presentó de manera voluntaria ante la Justicia y debe comparecer hoy en el marco de la causa. El cuarto sospechoso sigue prófugo y es buscado por los investigadores. La detención de ese imputado pendiente aparece como una variable central para que el expediente avance con el resto de las medidas pendientes.

Por el momento, la causa permanece en etapa de investigación y no se informaron nuevas definiciones judiciales sobre el fondo del hecho. La intervención de la UFI genérica mantiene abierta la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia completa del ataque. La evolución del expediente dependerá de la comparecencia del tercer sospechoso y de la detención del cuarto implicado.