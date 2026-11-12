La víctima fue Braian Fabián Varas, oficial ayudante de la Policía de San Juan. La UFI Delitos Especiales investiga la secuencia del hecho y la participación de otros vehículos.

Con el correr de las horas se conoció la identidad del joven que murió este jueves en el siniestro vial ocurrido sobre avenida Circunvalación, a la altura de calle San Lorenzo, en Santa Lucía. La víctima fue identificada como Braian Fabián Varas, oficial ayudante de la Policía de San Juan. El caso abrió una investigación para establecer cómo se produjo la secuencia que terminó con su muerte.

Varas prestaba servicios en la División Científica de la fuerza y había sido distinguido por su rendimiento académico al egresar como oficial ayudante. Según el material difundido, obtuvo el mejor promedio de su promoción en la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana. Ese antecedente explica el impacto que produjo la noticia dentro de la institución policial.





Intervención policial y pericias La conmoción alcanzó a los propios efectivos que acudieron primero al lugar para realizar las pericias. De acuerdo con lo que confirmó el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, en diálogo con TELESOL, algunos agentes reconocieron a la víctima y debieron ser relevados por personal de Medicina Forense. El funcionario señaló: “Es miembro de la fuerza policial. Trabajaba en la División Científica. Ellos habían venido a cubrir el lugar y debieron ser relevados por Forenses, ya que algunos de ellos lo conocían”.

Secuencia bajo análisis La investigación procura determinar cómo se produjo la mecánica del hecho. Entre los vehículos involucrados aparecen un Renault Logan y un camión con carretón, cuyo conductor no permaneció en el lugar después del hecho. Grassi indicó que hay cámaras de seguridad a pocos metros del sector del impacto, aunque no registraron el momento exacto de la colisión. Sí aportaron imágenes previas que permitieron reconstruir parte de la secuencia y coincidieron con la declaración del conductor del Logan.





De acuerdo con las primeras hipótesis, Varas habría perdido el control de la motocicleta, caído sobre el pavimento e impactado después contra la parte trasera del automóvil, en el que viajaba un matrimonio. La eventual participación del camión también forma parte de las medidas investigativas. Otro dato incorporado a la causa es que el joven circulaba con el casco de seguridad colocado, aunque la violencia del impacto no evitó el desenlace fatal.

La causa sigue en etapa de reconstrucción de la mecánica del siniestro y de identificación de responsabilidades. Las próximas medidas dependerán del análisis de las cámaras, de las pericias sobre los vehículos y de las declaraciones ya incorporadas al expediente. El lugar del hecho fue avenida Circunvalación, a la altura de calle San Lorenzo, en Santa Lucía.