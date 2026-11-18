Se trata de Leonardo Emanuel Alvarez Cerezo, quien viajaba solo en una Toyota Hilux cuando impactó contra el muro de hormigón que divide los carriles y terminó volcando sobre la mano contraria. Fue trasladado al Hospital Rawson.

El conductor de la camioneta que protagonizó un violento siniestro vial en la Ruta Nacional 40 fue identificado como Leonardo Emanuel Alvarez Cerezo, un joven de 21 años que, según la información oficial, se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió el 18 de noviembre, alrededor de las 16:30, cuando el joven circulaba sin acompañantes a bordo de una Toyota Hilux. Por motivos que todavía son materia de investigación, impactó contra la división de hormigón que separa los dos sentidos de circulación.

Como consecuencia del choque, la camioneta volcó y terminó sobre el carril contrario. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el siniestro se produjo sin la intervención de otros vehículos o terceras personas.

Tras el impacto, personal de emergencias médicas asistió al conductor y lo trasladó a la guardia del Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica. Posteriormente, se informó que se encontraba fuera de peligro.

Las circunstancias que provocaron el choque continúan bajo investigación.