Los operativos se concentraron en los días previos y posteriores a Halloween. Hubo clausuras y el secuestro de una pistola de aire comprimido.

Durante octubre, la Sección Leyes Especiales, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, concretó 29 procedimientos contra fiestas clandestinas en San Juan. La fuerza informó que la cifra fue destacada como un récord por su volumen de intervenciones en ese período.

Los operativos alcanzaron a Albardón, Angaco, Capital, Chimbas, Santa Lucía, Rawson, Rivadavia, Pocito y Ullum. Las actuaciones estuvieron vinculadas principalmente con eventos organizados bajo la temática de Halloween, tanto en los días previos como posteriores a esa celebración.

Trabajo de prevención

Según informó la fuerza, los resultados fueron consecuencia de un trabajo sostenido de investigación y prevención que demandó numerosas horas de tareas policiales. Ese trabajo incluyó búsquedas en redes sociales, seguimiento de publicaciones y recopilación de información sobre encuentros que buscaban realizarse al margen de las disposiciones legales vigentes.

A esas tareas se sumaron recorridas, verificaciones y trabajos de campo para corroborar los datos obtenidos y establecer los lugares donde estaban previstos los eventos. La actividad investigativa se intensificó especialmente alrededor de Halloween, ante el aumento de convocatorias a fiestas privadas sin las habilitaciones y autorizaciones correspondientes.

Clausuras y secuestro

Como resultado de los procedimientos, se concretaron numerosas clausuras. Además, en uno de los operativos se secuestró una pistola de aire comprimido que llevaba una persona que cumplía funciones de seguridad sin contar con la habilitación correspondiente.

En los distintos procedimientos intervinieron los Juzgados de Faltas de la provincia y los Juzgados de Paz de los departamentos involucrados. La continuidad de estos controles dependerá de nuevas convocatorias privadas y de las verificaciones que dispongan esas sedes judiciales ante eventuales infracciones.