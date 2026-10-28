La advertencia llegó al 911 tras una comunicación recibida en el 107 sobre la escuela Manuel Pacífico Antequeda. La Policía ubicó al adolescente señalado y continúa el procedimiento.

Una alerta por un supuesto atentado en la escuela Manuel Pacífico Antequeda, en Caucete, movilizó este miércoles a personal policial después de que ingresara un aviso al sistema de emergencias 911. Tras las primeras averiguaciones, los efectivos identificaron al menor que habría realizado la comunicación.

Según la información policial, el episodio comenzó cuando un operador del servicio de emergencias médicas 107 informó que había recibido un llamado con una advertencia sobre un posible atentado en el establecimiento educativo. A partir de ese dato, se activó la intervención policial para verificar el alcance de la amenaza y determinar su origen.

Las tareas incluyeron el control de las comunicaciones previas del número desde el que se habría emitido la advertencia. Esa verificación permitió establecer una geolocalización, es decir, una ubicación aproximada del teléfono, vinculada a la escuela, lo que motivó el envío de un móvil al lugar.

En el establecimiento, los efectivos dieron con el menor señalado como presunto autor del llamado, mientras otro personal trabajaba en la escuela para precisar las circunstancias del episodio. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 9ª de Caucete.

Por el momento no se informaron detalles sobre el contenido específico de la amenaza ni sobre eventuales medidas respecto del adolescente. Tampoco se difundieron precisiones adicionales sobre la continuidad del caso, que quedó bajo seguimiento policial.