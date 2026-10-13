La Justicia aprobó un acuerdo de reparación integral en favor de Ernesto Aníbal Pelaitay. Fernando Esteban Salinas deberá pagar diez cuotas y, si cumple, podrá extinguirse la acción penal.

La Justicia hizo lugar a un acuerdo de reparación integral por $500.000 en una causa por presunta estafa y dispuso que Fernando Esteban Salinas lo pague a favor de Ernesto Aníbal Pelaitay, denunciante en el expediente.

La resolución se tomó en una audiencia realizada el 9 de octubre de 2026 y fue aprobada a partir de la presentación del Ministerio Público Fiscal, conforme al artículo 44 de la Ley 1851-O, que regula este tipo de salidas alternativas al proceso penal. En este caso, el acuerdo cubre la totalidad del perjuicio denunciado, según quedó asentado en el acto judicial.

Condiciones del pago

Salinas deberá cancelar el monto en diez cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $50.000 cada una. El primer vencimiento fue fijado entre el 1 y el 10 de noviembre de 2026, y la última cuota deberá abonarse en julio de 2027. Los importes tendrán que ser acreditados o depositados ante la Oficina de Medidas Alternativas, a favor del denunciante.

La homologación no extingue de manera inmediata la acción penal. Esa posibilidad quedará habilitada recién cuando se acredite el cumplimiento íntegro del cronograma y se notifique al damnificado para que tome posesión del dinero depositado. Solo después de ese trámite podrá declararse extinguida la persecución penal, de acuerdo con lo resuelto.

Intervención judicial

La causa está caratulada “C/ Paredes Yanina Adriana y Salinas Fernando Esteban s/ Estafa”. En la audiencia intervinieron el juez Juan Gabriel Meglioli, el fiscal Atilio Yanardi y el ayudante fiscal Franco Rodríguez, por el Ministerio Público Fiscal. La defensa oficial estuvo a cargo de la doctora Andrea Heras, ayudante de la Defensoría Oficial N.º 18.

En la parte resolutiva, el magistrado ordenó notificar a las partes, librar las comunicaciones correspondientes y dejar registrada la audiencia mediante audio y video. El expediente seguirá sujeto al cumplimiento del plan de pagos, cuya finalización está prevista para julio de 2027.