El cuerpo fue encontrado este martes en calle Rioja, en Concepción. La autopsia y la identificación serán claves para determinar cómo murió.

El cadáver de un joven fue encontrado en la mañana de este martes sobre la vereda oeste de calle Rioja, entre Dorrego y Correa, en Concepción, Capital. El hallazgo activó la intervención de la Policía y de las autoridades judiciales, que trabajaron en la escena para establecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento, no se determinó la causa de muerte.

El joven tendría unos 25 años y todavía no fue identificado por la Policía ni por la Justicia. La doctora Verónica Segovia, del servicio de emergencias 107, fue quien constató el fallecimiento. Según altas fuentes policiales citadas por Telesol Diario, a primera vista se observó un golpe y sangre en la ceja izquierda.

Hipótesis en análisis Entre las versiones que circulaban en torno al caso, una indicaba que el joven habría sido víctima de un asalto y otra sostenía que la muerte podría haberse producido por una sobredosis. Ninguna de esas hipótesis fue confirmada por las autoridades. Por ese motivo, la investigación quedó centrada en determinar qué ocurrió antes del hallazgo.

Autopsia y peritajes El cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial de Rivadavia, donde se realizará la autopsia para establecer la causa del deceso. Ese estudio forense será determinante para confirmar o descartar las hipótesis iniciales. También será clave el proceso de identificación, todavía pendiente.

Próximos pasos Con la intervención judicial en curso, el resultado de la autopsia y los peritajes sobre la escena marcarán el avance de la causa. Hasta entonces, el expediente permanece sin una explicación oficial sobre cómo murió el joven encontrado en Capital.