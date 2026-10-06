El Comando Sur recuperó el rodado este lunes en el barrio Victorino Ortega. La causa quedó en la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Personal del Comando Sur recuperó este lunes una motocicleta robada por la mañana en Pocito, que fue hallada desarmada en el fondo de una vivienda del barrio Victorino Ortega. La causa quedó caratulada como robo, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

La denuncia se presentó cerca de las 11 por la sustracción de una moto azul y negra en el barrio 23 de Mayo. Según los primeros datos, el autor se habría dirigido hacia el barrio Victorino Ortega, dato que orientó el rastrillaje policial en la zona.

Los efectivos recorrieron el sector y consultaron a vecinos para ubicar el rodado. Alrededor de las 17, en calle 25 de Mayo, una vecina hizo señas al móvil policial para advertir sobre la presencia de una moto en su casa. La mujer explicó que había salido temprano y regresó cerca de las 16, y que al ir al fondo a tender ropa encontró el vehículo desarmado.

Hallazgo y estado del rodado Con el permiso de la propietaria, la policía ingresó al inmueble y constató que se trataba de la moto sustraída esa mañana. El vehículo estaba totalmente desarmado: las ruedas, el motor, los amortiguadores, los plásticos y los cables estaban separados. Según el parte, faltaban el cuadro y la batería.

La vivienda donde apareció el rodado tenía un cierre perimetral precario, con tela romboidal y sin candado, de acuerdo con la descripción incorporada al procedimiento. Con ese hallazgo, la investigación quedó ahora centrada en determinar quiénes participaron del robo y del desarme, mientras la UFI interviniente continúa con las medidas de rigor.