Amelia María González, de 79 años, fue encontrada con vida tras una búsqueda iniciada el lunes 12 de octubre. Aún no se informaron las circunstancias del hallazgo ni su estado de salud.

La búsqueda de Amelia María González, de 79 años, tuvo un desenlace favorable al ser encontrada con vida después de haber sido vista por última vez el lunes 12 de octubre. La confirmación modifica el curso de un caso que había activado un pedido de colaboración para dar con su paradero en San Juan.

La difusión de su desaparición se había realizado a través del programa provincial San Juan Te Busca, que publicó sus datos personales y rasgos físicos para facilitar la identificación. Según esa comunicación, González mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto castaño claro. También se informó que al ausentarse vestía un camperón morado, un pantalón de buzo gris y un gorro de lana marrón.

Pedido de colaboración Durante la búsqueda, las autoridades solicitaron que cualquier persona con información se comunicara con el 911. Ese canal fue el indicado para aportar datos que permitieran ubicarla, en el marco de un operativo que no había brindado precisiones públicas sobre su localización hasta la confirmación del hallazgo.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el lugar donde fue encontrada, las circunstancias de su localización ni su estado de salud. Tampoco se informó si intervino algún dispositivo policial adicional o si la mujer recibió asistencia médica inmediata tras ser hallada.

La novedad principal es que González apareció con vida, mientras se aguarda información oficial que permita reconstruir cómo se desarrolló la búsqueda y en qué condiciones quedó cerrado el caso. Hasta entonces, el dato verificable es la confirmación de su localización y la continuidad de los protocolos de rigor por parte de la Policía.