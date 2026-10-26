San Juan Te Busca confirmó el hallazgo de A. E. V., desaparecido el 25 de octubre. La búsqueda del otro hombre reportado como extraviado sigue activa.

El programa provincial San Juan Te Busca confirmó este lunes 26 de octubre el hallazgo de A. E. V., el hombre de 75 años que era buscado desde su desaparición el domingo 25 de octubre. La información fue difundida mediante un comunicado oficial y cerró uno de los dos casos reportados como extraviados durante el fin de semana en San Juan.

La confirmación llegó después de que el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan emitieran alertas para localizar a dos hombres cuyos paraderos se desconocían. En ese marco, los organismos provinciales solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitieran dar con ambos. El caso de A. E. V. había generado preocupación porque su familia informó en redes sociales que padece Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que puede afectar la orientación y la memoria.

Antecedente y difusión

La búsqueda se activó tras la denuncia de la desaparición y se sostuvo durante la jornada posterior con publicaciones oficiales y pedidos de información. El dato central fue la edad del hombre y la condición de salud informada por su entorno, elementos que explicaban la urgencia del operativo de localización. La intervención de los organismos provinciales permitió encuadrar el caso dentro del sistema de búsqueda de personas extraviadas de la provincia.

Situación actual

El hallazgo fue ratificado por los organismos provinciales a través de una publicación oficial, aunque no se informaron en el material difundido las circunstancias en que fue localizado ni el estado en que se encontraba. En paralelo, la búsqueda de la otra persona reportada como extraviada continuaba activa al cierre de esta comunicación. Ese seguimiento permanece bajo la órbita de las autoridades judiciales y policiales que intervinieron en el operativo.

Con la confirmación de este caso, el punto pendiente es la evolución de la otra búsqueda abierta durante el mismo fin de semana. Hasta el momento, el único dato oficial disponible es que San Juan Te Busca informó el hallazgo de A. E. V. y mantuvo vigente la alerta por el segundo hombre reportado como desaparecido.